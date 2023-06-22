Развитие дорожной сети на Среднем Урале идет опережающими темпами

Особое внимание уделяется качеству ремонтируемых дорог. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области активно ведутся строительство и реконструкция дорог общего пользования регионального, муниципального и местного значений. В 2022 году с участием Президента России Владимира Путина было открыто движение по замыкающему отрезку ЕКАД. Идет реконструкция старейшего участка кольцевой с его расширением до четырех полос.

В 2022 году было отремонтировано 107 километров дорог общего пользования регионального и муниципального значений, к концу 2023 года планируется отремонтировать 188 километров дорог, а к концу 2024 года – около 900 километров (нарастающим итогом с начала 2019 года).

В этом году дорожники планируют привести в порядок 11 путепроводов, расположенных на региональных дорогах. Среди них – путепровод через железную дорогу на 127 километре автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». Еще один путепровод реконструируется на 61 километре этой же транспортной артерии. Его планируют сдать в 2024 году.

В 2022 году в Свердловской области активно внедрялись интеллектуальные транспортные системы. На развязках Кольцовского и Полевского трактов установлено 13 детекторов транспорта и еще 18 детекторов установлены на подъездных путях к Нижнему Тагилу. Эти устройства будут собирать статистику о плотности транспортных потоков, их составе, оценивать уровень транзитного и международного трафика, а также получать «тепловую карту» загруженности дорог.

В Екатеринбургской городской агломерации по нацпроекту установлено более 380 стационарных и обзорных камер видеонаблюдения, модернизированы светофоры на 15 перекрестках. У гимназии № 120 на улице Степана Разина оборудована первая в городе проекционная зебра. Она дублирует обычную дорожную разметку в темное время суток и в плохую погоду.