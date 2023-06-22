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Общество
22 июня 2023, 23:13

Гостеприимный для туристов

Нацпроект помогает сделать путешествия по области удобными, безопасными и интересными. Фото: Галина Соловьева

Нацпроект помогает сделать путешествия по области удобными, безопасными и интересными. Фото: Галина Соловьева

В 2023 году в Свердловской области началась реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На сегодняшний день уже проделана большая работа по привлечению туристов в регион. Сформированы алгоритмы взаимодействия между участниками процесса, выработаны подходы к достижению поставленных региону задач. 

В том году проведен конкурс для предпринимателей на грантовую поддержку бизнес-идей. Предприниматели региона подали свыше 150 заявок на создание проектов туристической инфраструктуры. На реализацию идей-победителей из федерального бюджета выделено 332 млн рублей. Победители получили на реализацию своих идей в области туризма от 3 до 10 миллионов рублей.

В 2023 году в Екатеринбурге появятся новые достопримечательности и средства навигации. Работы пройдут в ходе подготовки к празднованию 300-летия города.

Преобразование исторического центра Екатеринбурга предполагает создание удобной навигации и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, обустройство дополнительных мест отдыха, появление новых арт-объектов. При этом туристические объекты планируется объединить единым дизайн-кодом с учетом культурного наследия столицы Среднего Урала.

Всего на благоустройство исторических кварталов Екатеринбурга будет направлено 237,1 млн рублей. В том числе 219,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 16,5 млн рублей – из бюджета Свердловской области, 1,1 млн рублей – средства муниципалитета. Также будут привлечены внебюджетные источники.

Областная газета Свердловской области
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