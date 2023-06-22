Свердловская область бьет рекорды по строительству жилых домов

В области активно строятся жилые дома, школы. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году строители в Свердловской области возвели 2,9 млн кв. мжилья, что является рекордным показателем для региона. Это позволило перевыполнить план по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 15%. В 2023 году в эксплуатацию планируется ввести более 2,7 млн кв. метров нового жилья, а в 2024 году – почти 3 млн кв. метров.

Системный подход и комплексные меры поддержки отрасли позволяют планомерно наращивать объемы ввода жилья, реализуют достижение показателей одного из ключевых национальных проектов – «Жилье и городская среда».

В регионе реализуется ряд важных социальных программ. Например, совместно с фондом развития территорий идет опережающее финансирование расселения аварийного жилья. В общей сложности за счет реализации адресных социальных программ в 2022 году жилищные условия улучшили 9,5 тыс. человек – в частности, люди, переехавшие из аварийных домов, бюджетники, ветераны.

В рамках комплексного подхода на одной территории создаются не только отдельные объекты жилой застройки, но и взаимосвязанные с ними объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, в том числе школ.

Так, в ходе комплексного освоения района «Академический» в Екатеринбурге в 2022 году завершено строительство средней общеобразовательной школы площадью 32601,8 кв. метра на 1100 учащихся, ведется строительство средней общеобразовательной школы в квартале № 17 на 1200 учащихся.

В 2023 году планируется благоустроить 13 дворовых и 45 общественных территорий, к концу 2024 года – 434 объекта (нарастающим итогом с начала 2019 года), из них 335 общественных и 99 дворовых территорий.