Свердловчане стали чаще летать

Фото: Светлана Емельянова

В этом году посещаемость аэропорта «Кольцово» абонентами МегаФона выросла на треть. Наибольшей популярностью стал пользоваться терминал внутренних рейсов – здесь приток к маю прошлого года составил сразу 70% против 20% в международном направлении. Такие данные получили аналитики оператора после изучения обезличенных данных с индор базовых станций.

Гости аэропорта стали активнее пользоваться смартфоном. Интернет-трафик подрос на 30%, а количество звонков увеличилось в 1,5 раза.

Самый востребованный контент в ожидании посадки – видео. Почти половина данных приходится на видеохостинги и онлайн-кинотеатры. В первую десятку самых популярных ресурсов также входят Вконтакте и Telegram. Пассажиры также часто обращаются к банковским приложениям, картам, отзывам путешественников о местах и объектах. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн-покупки на маркетплейсах.

«Только в мае свыше полумиллиона наших клиентов побывали в «Кольцово». Впереди целый отпускной сезон и наплыв туристов, поэтому мы подготовили оборудование к повышенной нагрузке. Наши высокоемкие индор базовые станции «Лайнер» и «Небо» установлены в терминалах внутренних и международных рейсов, что позволяет предоставлять клиентам лучший сервис и быстрый мобильный интернет. Также мы улучшили покрытие в районе аэропорта, запустив дополнительный слой в 4G», – рассказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.

Скорость передачи данных в районе «Кольцово» может превышать 100 Мбит/с. С таким интернетом можно оперативно загрузить фильм, чтобы посмотреть его во время полета.

Весной техническая служба оператора также улучшила покрытие на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД), Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах.