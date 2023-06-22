Теннис по соседству с дзюдо

Теннисные корты, которые примут соревнования в рамках Фестиваля. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге организаторы Международного фестиваля университетского спорта устроили для журналистов экскурсию по главным спортивным объектам предстоящего турнира. И если о большинстве из них «Областная газета» уже много раз рассказывала, то вот детская Академия тенниса «Гринвич» открыла свои двери для прессы впервые.

Академия располагается по соседству с другим объектом Фестиваля – Дворцом дзюдо в Академическом. Между этими двумя сооружениями буквально 200 метров, поэтому гостям турнира будет удобно перемещаться, и они смогут насладиться разными видами программы Фестиваля.

Академия состоит из двух сооружений. В ангаре располагаются пять полноценных кортов с покрытием хард и один корт с травяным покрытием. Но соревнования по теннису в рамках Фестиваля должны проходить на улице, поэтому спортивному объекту пришлось расширяться.

– В рамках подготовки к Фестивалю мы достроили еще пять открытых площадок. Четыре уличных корта имеют грунтовое покрытие, один корт с искусственной травой, – рассказала управляющая Академии Дарья Токаревских.

На территории второго, офисного здания, имеются фитнесс-центр, учебные классы, мини-гостиница для тех, кто проживает на территории объекта. И, конечно, обеденная зона. Там же есть корты для занятия сквошем. Всё это поможет принять профессиональных теннисистов, которые приедут в Екатеринбург на Фестиваль.

На Фестивале В рамках Международного фестиваля университетского спорта соревнования по большому теннису состоятся с 21 по 27 августа. Отдельно комплекты медалей будут разыграны в одиночных разрядах у мужчин и женщин, в парных разрядах, а также в соревнованиях среди смешанных пар. Всего в этом виде программы разыграют пять комплектов наград.

Как и другие спортивные объекты Фестиваля, Академия продолжит свою работу и после соревнований в августе. Уже сейчас там занимаются не только начинающие спортсмены, но и те, кто подает большие надежды.

– На территории объекта тренируются порядка 350 детей на уровне начальной подготовки, а также профессиональные спортсмены, входящие в состав сборной России и теннисистки, играющие в мировом туре WTA и входящие в число 300 лучших ракеток мира, – добавила Дарья Токаревских.