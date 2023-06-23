В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от ЛДПР предлагают внести изменения в "Закон об образовании в РФ" и отменить ЕГЭ. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты планируют сегодня внести в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этой инициативе сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов в своем telegram-канале.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами. Их выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

"С удручающей регулярностью в открытом информационном пространстве появляются новости об инцидентах вокруг единого госэкзамена <…>. ЕГЭ — отменить в пользу классических экзаменов. В законопроекте ЛДПР, который сегодня вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников", — говорится в сообщении Ярослава Нилова.

По мнению авторов проекта, ЕГЭ не отражает реального уровня знаний школьников. Традиционные же экзамены позволят проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в университеты. В пояснительной записке к законопроекту они обращают внимание и на то, что на данный момент в стране абитуриентов меньше, чем мест в вузах.

"Количество абитуриентов в настоящее время меньше, чем мест в вузах, а значит, российские вузы способны принять всех желающих, и для этого нет необходимости проводить ЕГЭ", — говорится в записке.

Также авторы указали на то, что проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, которые растут из года в год.

В случае принятия закона новые нормы вступят в силу уже с 1 января 2024 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года.

Напомним, в России принят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста.