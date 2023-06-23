В Каменске-Уральском состоялись учения по защите от особо опасной инфекции международного значения

Регулярные учения позволяют медикам отработать алгоритм действий в случае опасности. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

На базе городской больницы Каменска-Уральского региональный минздрав и Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провели совместные учения. В ходе тренировки профильные службы отработали готовность к предотвращению распространения чумы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По легенде особо опасная инфекция была завезена на территорию города: учитель географии находился в международной экспедиции в природном парке Укок Алтайского края, где, проживая в палаточном лагере, употреблял в пищу мясо верблюда и сурка, пил некипяченую воду из реки. Парк же на тот момент имел природный очаг чумы. После возвращения домой путешественник почувствовал себя плохо. У него появились озноб, повышение температуры, головная боль, головокружение, затрудненное дыхание, боль в грудной клетке. Симптомы усугубил кашель с небольшим количеством мокроты с красными прожилками. Заболевший мужчина вызвал скорую помощь. После сбора анамнеза специалисты заподозрили у пациента инфекцию, имеющую международное значение, — чуму легочной формы.

По строгому алгоритму фельдшер СМП оповестила городскую больницу о возможном диагнозе. Сразу же инфекционные отделения в больнице оперативно перепрофилировали в госпиталь: развернули санпропускники и палаты, приготовили противочумные костюмы, укладки для забора биоматериала и проведения экстренной личной профилактики, дезинфицирующие средства.

"Скорая приехала своевременно. У пациента проведен забор материала, в течение двух часов анализы были доставлены в лабораторию особо опасных инфекций, вся информация направлена в вышестоящие органы. В изолированные боксы госпитализированы сам пациент, фельдшер скорой помощи и семья заболевшего, определен круг контактных лиц. В ходе учений выявились шероховатости, но для этого мы их и проводим, чтобы на практике учесть все нюансы", — пояснила заместитель начальника отделения Роспотребнадзора в Каменске-Уральском Альягуль Чарипова.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, подобные тренировки, приближенные к реальности, проводятся в Свердловской области регулярно. Это позволяет медикам отработать алгоритм действий в случае опасности. Ранее межведомственные учения прошли в Кольцово и Нижнем Тагиле.

Напомним, что свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение.