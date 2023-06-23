Бесплатные билеты доступны уральцам на историческое для Екатеринбурга первенство России по легкой атлетике

Уже сейчас болельщики могут оформить бесплатные билеты на историческое для города событие — первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге состоится первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Мероприятие пройдет 30 июня — 2 июля на стадионе "Калининец". Уже сейчас болельщики могут оформить бесплатные билеты на историческое для города событие.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в течение всех трех дней соревнований вход для зрителей будет свободным. Однако стадион имеет определенное количество мест, поэтому проход будет осуществляться по бесплатным билетам. Их уже сейчас можно оформить на сайте билетного оператора "Кассир.ру".

На состязаниях будет разыграно 42 комплекта наград — во всех олимпийских дисциплинах, кроме спортивной ходьбы и марафонского бега. За звание сильнейших молодых легкоатлетов страны поборются порядка 700 спортсменов из 60 субъектов России.

В состав команды Свердловской области войдут около 50 спортсменов. В их числе серебряный призер первенства России — 2022 среди юниоров до 23 лет в беге на 800 метров Алексей Ломакин, победители первенства России — 2022 среди юношей до 20 лет в беге на 100 метров Егор Колотилов и в беге на 200 метров Максим Ильин, а также призеры того же турнира в прыжках в длину Милана Садовская и в прыжках в высоту Елизавета Редько.

Церемония открытия первенства России состоится на стадионе "Калининец" 30 июня в 16:45 перед началом финальной части первого дня легкоатлетического турнира.

Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики признала екатеринбургский стадион "Калининец" одним из лучших в России.