Программа подготовки приемных родителей в Свердловской области теперь будет включать больше занятий

Курс "Школы приемных родителей" в Свердловской области увеличен с 50,5 часа до 80 академических часов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Курс "Школы приемных родителей" в Свердловской области увеличен с 50,5 часа до 80 академических часов. Это максимум, предусмотренный федеральным законодательством. Соответствующее постановление принято региональным правительством.

"За последние 10 лет у нас на 50% сократилось количество детей в государственной системе. Этому во многом способствовало развитие школ приемных родителей. Через проводимый ежегодно форум приемных семей мы собираем обратную связь от родителей. Так, выявили вопросы, которые требуют углубленного изучения, и решили усилить программу", — пояснил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Как сообщает департамент информационной политики региона, в обновленном курсе больше внимания будет уделяться юридическим вопросам. Также увеличены часы занятий по темам, посвященным адаптации ребенка и способам корректировки "трудного" поведения.

Подготовиться к опекунству можно в 72 школах региона. Они сформированы при государственных организациях социального обслуживания и некоммерческих организациях.

Сейчас в регионе свыше 12 тысяч семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Они воспитывают порядка 16 тысяч детей-сирот — это 91% от общего количества. Достигнуть такого показателя удается благодаря высокому уровню мер социальной поддержки семей в регионе. В их числе — ежемесячные выплаты на содержание ребенка и вознаграждение родителям, суммы которых зависят от возраста, состояния здоровья подопечных и их количества.

Добавим, что поддержка и развитие института замещающих семей, включая семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полностью соответствует целям и задачам объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия детства.

Ранее "Областная газета" рассказывала о рекомендациях детского психиатра уделять внимание ментальному здоровью детей.