В Каменске-Уральском Свердловской области будут установлены таблички с фактами о полете и жизни космонавта Павла Беляева. Фото: Центр развития туризма Каменска-Уральского

Таблички с фактами о космонавте Павле Беляеве появятся в Каменске-Уральском. Знаменитый житель уральского города 58 лет назад совершил полет в космос на корабле "Восход-2". 26 июня, в день рождения космонавта, познавательные таблички презентуют каменцам.

Как сообщает Центр развития туризма Каменска-Уральского, всего изготовлено четыре таблички. Их разместят на фасадах домов № 6, 10 и 14 по улице, названной в честь космонавта. Еще одну табличку разместят на доме № 4а, но чуть позже, когда на стене дома нарисуют гигантский портрет космонавта. На табличках размещены не просто энциклопедические данные о Павле Беляеве, а любопытная информация о его жизни и о том историческом полете: выдержки из статей, опубликованных в 1966 году, нештатные ситуации, которые происходили во время его полета, и другое.

"Мы давно хотели сделать в городе арт-объект, который бы напоминал гостям и жителям о том, что в Каменске прошли детство и юность космонавта Павла Беляева. Полет "Восхода-2" был событием мирового масштаба. Портреты Леонова и Беляева несколько дней не сходили с первых полос газет, а сейчас далеко не все жители знают, что Павел Иванович жил и работал в Каменске-Уральском", — говорит директор каменского Центра развития туризма Марина Чистякова.

Торжественная презентация табличек состоится 26 июня, в день рождения космонавта. Кроме того, в этот день всех желающих ждет бесплатная экскурсия "Из Каменска к звездам"; посетить такую экскурсию можно будет на протяжении всего лета.

Напомним, уральский космонавт Сергей Прокопьев вернется на Землю в сентябре.