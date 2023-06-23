Первые 19 сертификатов на приобретение жилья получили жители Сосьвы по поручению Евгения Куйвашева о поддержке погорельцев

Первые сертификаты на приобретение жилья в любом месте Свердловской области выданы тем погорельцам Сосьвы, которые выбрали именно такой механизм поддержки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первые сертификаты на приобретение жилья в любом месте Свердловской области выданы тем погорельцам Сосьвы, которые выбрали именно такой механизм поддержки. Правительством региона по поручению губернатора Евгения Куйвашева были разработаны разные варианты помощи свердловчанам, пострадавшим от природного пожара.

Как сообщает департамент информационной политики региона, всего такой механизм поддержки выбрали 57 семей. Сумма выплаты зависит от площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра на вторичном рынке в муниципалитете.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральцы могли выбрать между получением готовых квартир и индивидуальных домов, возведение которых ведется в настоящее время, и сертификатом.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, напомним, поручил кабмину в кратчайшие сроки оказать помощь жителям Сосьвы, Таежного и других территорий, пострадавших от природного пожара, в восстановлении жилья.

Сегодня в Сосьве продолжается строительство трехэтажного дома и индивидуальных жилых домов. В Таежном идет сборка домокомплектов. Возведение зданий должно закончиться уже в начале осени.

Добавим, что вопросы жителей Сосьвы и Таежного после страшного апрельского пожара, оставившего без крыши над головой более 600 человек, находятся под особым контролем губернатора.