Темы дня

Общество
23 июня 2023, 14:56

В рамках акции "Сад памяти" более 250 тысяч деревьев высадили в Свердловской области

  Олеся Касперович
Акция "Сад памяти" проходит ежегодно

Свыше 252 тысяч деревьев различных пород высажено по всему региону силами неравнодушных уральцев. Фото: Борис Ярков

Свыше 252 000 деревьев различных пород высажено по всему региону силами тысяч неравнодушных уральцев во время проведения акции "Сад памяти". Всего же в рамках международной акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, на 29 определенных участках высаживали сосну обыкновенную и ель сибирскую. Сотрудники областных министерств традиционно участвуют в акции "Сад памяти", которая ежегодно проводится в рамках национального проекта "Экология". В 2023 году мероприятие впервые прошло при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: Борис Ярков

"Появление новых насаждений в уральских лесах сегодня приобретает особую значимость. Безусловно, акция "Сад памяти" призывает всех нас отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. Однако в этом году Свердловская область пострадала от лесных пожаров, и важно как можно в большем объеме восстанавливать природные ресурсы. Высадка деревьев будет продолжена силами специалистов Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторов", — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Фото: Борис Ярков

В этом году на территории региона — на местах плановых вырубок и площадях, пострадавших в том числе от лесных пожаров — восстановят более 30 тысяч гектаров лесов, используя собственный посадочный материал, выращенный в уральских питомниках. Почти 7 тысяч гектаров займут сеянцы сосен и елей.

Напомним, экологические уроки проводят для свердловских школьников.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.06.2023, 14:56 / Общество
В рамках акции "Сад памяти" более 250 тысяч деревьев высадили в Свердловской области
23.06.2023, 14:04 / Общество
Первые 19 сертификатов на приобретение жилья получили жители Сосьвы по поручению Евгения Куйвашева о поддержке погорельцев
23.06.2023, 13:49 / Общество
В Каменске-Уральском Свердловской области будут установлены таблички с фактами о полете и жизни космонавта Павла Беляева
23.06.2023, 12:45 / Общество
Программа подготовки приемных родителей в Свердловской области теперь будет включать больше занятий
23.06.2023, 11:58 / Общество
Бесплатные билеты доступны уральцам на историческое для Екатеринбурга первенство России по легкой атлетике