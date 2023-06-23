В рамках акции "Сад памяти" более 250 тысяч деревьев высадили в Свердловской области

Свыше 252 тысяч деревьев различных пород высажено по всему региону силами неравнодушных уральцев. Фото: Борис Ярков

Свыше 252 000 деревьев различных пород высажено по всему региону силами тысяч неравнодушных уральцев во время проведения акции "Сад памяти". Всего же в рамках международной акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, на 29 определенных участках высаживали сосну обыкновенную и ель сибирскую. Сотрудники областных министерств традиционно участвуют в акции "Сад памяти", которая ежегодно проводится в рамках национального проекта "Экология". В 2023 году мероприятие впервые прошло при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: Борис Ярков

"Появление новых насаждений в уральских лесах сегодня приобретает особую значимость. Безусловно, акция "Сад памяти" призывает всех нас отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. Однако в этом году Свердловская область пострадала от лесных пожаров, и важно как можно в большем объеме восстанавливать природные ресурсы. Высадка деревьев будет продолжена силами специалистов Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторов", — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Фото: Борис Ярков

В этом году на территории региона — на местах плановых вырубок и площадях, пострадавших в том числе от лесных пожаров — восстановят более 30 тысяч гектаров лесов, используя собственный посадочный материал, выращенный в уральских питомниках. Почти 7 тысяч гектаров займут сеянцы сосен и елей.

Напомним, экологические уроки проводят для свердловских школьников.