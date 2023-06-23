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Общество
23 июня 2023, 15:50

Больницы двух свердловских поселков трансформируют в межмуниципальный медицинский центр в Асбесте

  Олеся Касперович
В результате трансформации все положенные медработникам сельских территорий льготы сохранятся

Благодаря реорганизации в поселке Малышева планируется открытие круглосуточного отделения терапевтического профиля и усиление неотложной помощи. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Больницы поселков Рефтинский и Малышева Южного управленческого округа Свердловской области объединят в составе одного из крупнейших межмуниципальных центров региона — городской больницы Асбеста. В настоящий момент ведется подготовка необходимых документов, связанных с предстоящими изменениями.

"Все структурные подразделения больниц мы сохраним. Ни один медицинский специалист не будет затронут, поменяется только запись о месте работы. Дополнительно в поселке Малышева планируется открытие круглосуточного отделения терапевтического профиля и усиление неотложной помощи", — подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов на встрече с главами муниципалитетов.

Как отмечают в департаменте информационной политики региона, это объединение не ново для местных больниц. Такая структура была у них прежде, в советское время: тогда медорганизация Рефтинского входила в состав больницы Асбеста, а контроль качества медицинской помощи в поселке Малышева осуществлял главный врач асбестовской больницы.

В региональном минздраве отмечают, что слияние медучреждений нацелено на повышение доступности и качества медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение".

С одной стороны, жители Рефтинского и Малышева, как и раньше, продолжат получать специализированную медицинскую помощь в отделениях стационара. С другой — им станет доступна расширенная лабораторная база со всем спектром бесплатных анализов. Важно отметить, что в результате трансформации все положенные медработникам сельских территорий льготы сохранятся.

Напомним, профессиональную награду "Медицинский Олимп" получили специалисты 12 свердловских медучреждений.

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Областная газета Свердловской области

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