На "Уральской ночи музыки" в этом году будет семь новых площадок и десятки новых исполнителей

На "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге выступят более 3 тысяч артистов. Фото: Полина Зиновьева

Крупнейший музыкальный фестиваль страны Ural Music Night состоится уже сегодня в Екатеринбурге. Более чем на ста площадках выступят порядка трех тысяч артистов разных жанров и направлений.

"Правительство области считает этот фестиваль одним из наших общих брендов, для нас это серьезный повод для привлечения не только внимания и последующих инвестиций, это событие продвигает и регион, и город, а накануне 300-летия Екатеринбурга — тем более здорово и прекрасно. Фестиваль не может не быть отражением сегодняшнего дня, и мне очень приятно, что будет много новых участников, новых имен. Хочу поблагодарить Евгения Львовича [Горенбурга] и его команду, людей, которые принимают участие в организации. Это праздник музыки, жизни и веры в завтрашний день. Я надеюсь, что будет интересно", — рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Полина Зиновьева

Традиционно на Ural Music Night будут действовать тематические площадки: для детей, для любителей классической музыки, джаза, рока. Отдельного внимания заслуживают площадки, которые впервые открылись в этом году: восемь артистов выступят на семи сценах. К примеру, Музей андеграунда представит масштабную реконструкцию знакового перформанса 90-х "Передвижной оркестр майора Брауна", а молодая уральская группа "ШАРТАШ", основанная в 2022 году двумя друзьями, Никитой Бобунцом и Александром Воробьевым, представит свою музыку в стиле "интеллигентный электропанк".

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, что шесть площадок Ural Music Night адаптируют для инвалидов, а песни хедлайнеров переведут на русский жестовый язык. В числе адаптированных площадок — сцена "МОТИВ Stage" на Плотинке, "ГикКон Stage" и "Рокот стадиона" у "Екатеринбург Арены", "Фолк-карнавал" и "Музыка через призму театра" в Харитоновском парке, а также площадка "СВЕТАЕТ" у главного корпуса УрФУ. На них также предусмотрены зоны с отдельными сидячими местами и специализированные туалеты. Посетителей с инвалидностью будут встречать и сопровождать специально обученные волонтеры.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

"Уральская ночь музыки" проводится при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С подробной афишей можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге на "Уральской ночи музыки" выступят хоровые коллективы епархии.

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