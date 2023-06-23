Рекордные 12 тысяч свердловчан посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства "Работа России. Время возможностей"

Более 12 тысяч жителей региона стали участниками второго этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Фото: Павел Ворожцов

Более 12 тысяч жителей региона стали участниками второго этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая прошла одновременно на 44 площадках в Свердловской области. Мероприятие собрало в два раза больше посетителей, чем на первом этапе.

Как сообщает департамент информационной политики региона, три самые крупные площадки работали в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Фото: Павел Ворожцов

"Эта ярмарка уникальна, поскольку одновременно проходит во всех субъектах Российской Федерации. По итогам первого этапа, который состоялся в апреле, уже трудоустроено порядка 50 тысяч человек. Надеюсь, что каждый, кто сегодня присутствует на ярмарке, сможет найти для себя ответы на все интересующие вопросы для построения успешной карьеры", — оценила работу центральной площадки заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова.

Фото: Павел Ворожцов

Участие в мероприятии приняли более 350 предприятий региона от малого и среднего бизнеса до крупнейших корпораций Урала, таких как Уралвагонзавод, Уралмашзавод и другие предприятия металлургии, машиностроения, обрабатывающих производств.

Фото: Павел Ворожцов

Отдельно на ярмарке работала площадка Уральского государственного экономического университета, где была организована встреча представителей предприятий столицы Урала со студентами, школьниками и их родителями. Личное общение с представителями 73 компаний и промышленных предприятий помогло не только получить информацию по трудоустройству, но и спланировать карьеру или обучение.

Фото: Павел Ворожцов

Вопросу подготовки кадров для приоритетных отраслей промышленности власти региона уделяют особое внимание.

"По итогам рейтинга субъектов Российской Федерации по организации работы по обеспечению кадровой потребности предприятий отдельных приоритетных видов экономической деятельности Свердловская область заняла первое место", — подчеркнул директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Фото: Павел Ворожцов

Сделать первые шаги в профессию могли и самые юные посетители ярмарки: для них прошли увлекательные занятия в детском уголке на мастер-классах по макияжу и парикмахерскому искусству.

Напомним, в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства Свердловская область представила более 19 тысяч вакансий.