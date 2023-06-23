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Общество
23 июня 2023, 22:35

Петровский парус для «Каравеллы»

  Денис Неугодников
  Дарья Крапивина
Легендарный ботик был построен на верфи судостроительного клуба «Полярный Одиссей» в Петрозаводске. Фото: Дарья Крапивина

Легендарный ботик был построен на верфи судостроительного клуба «Полярный Одиссей» в Петрозаводске. Фото: Дарья Крапивина

Вчера на водноспортивной базе Екатеринбургской морской школы ДОСААФ состоялась торжественная передача точной копии ботика «Святой Николай» Петра I детской парусной флотии «Каравелла». 

Парусник стал подарком Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) к юбилею города, который, как и ботик, по праву считается детищем Петра. Флотилии его передала руководитель Екатеринбургского отделения ИППО Инна Баталова.

– Уникальность нашего судна в том, что он не музейный экспонат, а вполне реальный корабль, на котором можно ходить по акватории и во многом испытывать те же чувства, что и легендарный император Петр Первый, – говорит Лариса Крапивина, командор «Каравеллы».

Ботик пока остается на берегу. Для спуска и начала эксплуатации на воде необходимо получить все разрешающие документы.

– Здорово, что в год празднования 300-летия Екатеринбурга реализуются символические и знаковые для истории города проекты. Создание точной копии ботика Петра I и передача его «Каравелле» в год Владислава Крапивина – как раз один из таких проектов. Планируем, что ботик станет участником праздничной фестивальной программы, посвященной юбилею города, – поделился с «Областной газетой» начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков

Областная газета Свердловской области
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