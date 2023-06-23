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23 июня 2023, 22:41

Не словом, а делом

  Виктория Абдумуталиева
  Портал «Типичная Талица»
К Доковскому пруду примыкает поселковый стадион. Его прибрежный участок тоже привели в порядок. Фото: Портал «Типичная Талица»

К Доковскому пруду примыкает поселковый стадион. Его прибрежный участок тоже привели в порядок. Фото: Портал «Типичная Талица»

Жители поселка Троицкий в Талицком городском округе своими силами благоустраивают территорию возле Доковского пруда. Этот небольшой водоем является любимым местом отдыха у местного населения, но прибрежная зона много лет была необустроенной – к воде приходилось пробираться через кусты и высокую траву. Объединившись, жители расчистили и выровняли берега пруда, завезли песок и наметили планы по дальнейшему благоустройству.

Начальник Троицкой управы Владимир Рыжков рассказал «ОГ», что раньше через Доковский пруд протекала река Сугатка. Но несколько лет назад русло реки с помощью прокопанного канала «увели» в сторону, и пруд начал заболачиваться. Чтобы не лишиться единственного водоема, поселковая управа совместно с предпринимателями и волонтерами почистили и углубили его дно. Вода стала проточной, и заболачивание остановилось.

Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев сообщил «ОГ», что на следующей неделе, 27 июня, у Доковского пруда в Троицком пройдет большой детский праздник. В мероприятии примут участие более 400 детей, а также местные предприниматели, занятые в сфере сельского хозяйства, лесозаготовок, производства молока и молочной продукции.

Между тем берега пруда не облагораживались, и жители, объединившись, решили это исправить. Вычистили прибрежную зону от зарослей и мусора, покрыли ее песком. Сейчас они планируют сделать здесь навесы и беседки, установить скамейки, качели и раздевалки и обустроить пешеходные дорожки.

– На этом пруду всегда много рыбаков, много отдыхающих. Мы и крещенские купания в нем проводим. Сельчане заинтересованы в сохранении водоема и создании комфортных условий для отдыха, поэтому дружно работают над этим, – говорит Владимир Рыжков.

Благоустройство прибрежной территории идет за счет средств местных предпринимателей, и, поскольку объем работ большой, оно, скорее всего, продолжится в 2024 году, отметил глава Троицкой управы. Жители также планируют обустроить еще одно место отдыха в поселке – парк. Его эскизный проект уже готов.

Областная газета Свердловской области
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