Новоуральск осваивает «Профессионалитет»

Проект «Профессионалитет» успешно развивается в Свердловской области. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Новоуральский технологический колледж подал заявку на участие в проекте «Профессионалитет», рассказал «ОГ» глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев. Партнером образовательного учреждения в реализации проекта станет топливная компания Росатома «ТВЭЛ». Вчера ее президент Наталья Никипелова посетила колледж и вместе с мэром и педагогами обсудила план совместной работы.

Заявку на участие в проекте руководство колледжа уже отправило в федеральное Министерство просвещения, сообщил Вячеслав Тюменцев. Результат станет известен 12 июля. Если заявка будет одобрена, колледж сможет получить 100 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта и вложить эти средства в обновление своей материально-технической базы и внедрение современных образовательных программ для подготовки кадров.

Потребность в высококвалифицированных специалистах среднего звена в Новоуральске велика. На педагогов местного технологического колледжа возложена серьезная задача – не только дать учащимся знания, но и востребованные рабочие специальности. Участие образовательного учреждения в федеральном проекте «Профессионалитет» позволит целенаправленно готовить кадры по необходимым муниципалитету специальностям и гарантированно их трудоустроить после учебы (подробнее о проекте читайте в «ОГ» № 132 от 21.06.2023), отметил Вячеслав Тюменцев. Также это поможет решить проблему миграции местной молодежи: студентам не придется уезжать из родного города в поисках работы, добавил он.

Президент топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, посетившая колледж, подчерк­нула, что компания очень заинтересована в реализации проекта и готова вложить 60 млн рублей в оборудование на базе образовательного учреждения мастерских по шести программам. Это даст возможность студентам погрузиться в специфику выбранной профессии и получить необходимые навыки.

Глава Новоуральска отметил важность такой поддержки для колледжа и города в целом.

– Благодаря поддержке такого предприятия судьбы юных новоуральцев, желающих овладеть интересной для себя и очень нужной городу специальностью, – в надежных руках, – отметил Вячеслав Тюменцев.