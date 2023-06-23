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Общество
23 июня 2023, 22:56

Молодым кадрам важен баланс «работа-жизнь»

На ярмарке вакансий школьники могли пройти профориентационное тестирование, а для студентов и выпускников колледжей и вузов предприятия-участники подготовили вакансии, для которых не требуется опыт работы. Фото: Павел Ворожцов

На ярмарке вакансий школьники могли пройти профориентационное тестирование, а для студентов и выпускников колледжей и вузов предприятия-участники подготовили вакансии, для которых не требуется опыт работы. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялась региональная сессия онлайн-марафона «Люди важнее технологий: как конкурировать за молодежь и выиграть», участники которой обсудили предпочтения молодёжи при выборе места работы.

Согласно данным о трудо­устройстве выпускников вузов или колледжей, молодые люди ищут города с развитой социальной и культурной инфраструктурой, где комфортно не только работать, но и проводить досуг.

– Треть молодых людей ради получения работы готовы сменить профессию, 44% – отрасль, а половина – готова переехать в другой регион ради работы. В отличие от других поколений более высокая зарплата и лучшие условия труда – не ключевой фактор. Им важен баланс «работа-жизнь», – рассказал генеральный директор Дмитрий Платыгин Всероссийского научно-исследовательского института труда  Министерства труда и социальной защиты РФ.

На предприятиях в моногородах стараются создать все необходимые для молодых кадров условия. Как рассказала заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова, сегодня на предприятии готовы предложить привлекательную зарплату и меры соц­поддержки.

– Важнейшая часть работы – пополнение коллектива молодыми кадрами. Недавно в наш коллектив влились 104 студента выпускных курсов. Благодаря поддержке министерства образования и молодежной политики области были разработаны индивидуальнее учебные планы, и ребята совмещали работу с обучением, – рассказала Ирина Артамонова.

В Свердловской области трудоустройству молодёжи уделяется большое внимание. В частности, в регионе успешно реализуется проект «Профессионалитет»: создано 5 образовательно-производственных кластеров, по программам проекта первый учебный год завершили 1600 студентов.

Областная газета Свердловской области
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