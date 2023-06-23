Студенты на спорте

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и руководитель Дирекции Фестиваля Александр Чернов (справа налево) во время общения с журналистами. Фото: Павел Ворожцов

До старта Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге остается меньше двух месяцев. Подготовка к мероприятию выходит на финишную прямую, совсем скоро завершится и заявочная кампания, после чего станут известны все вузы, которые примут участие в этом спортивном празднике.

Однако кое-какая информация уже имеется. Вот, что рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на встрече с журналистами:

– Для нас проведение мероприятия важно и с точки зрения представления наших местных студентов-спортсменов, – отметил Леонид Рапопорт. – На данный момент шесть свердловских вузов включены в число участников. Лидер, конечно, Уральский федеральный университет (УрФУ), 194 спортсмена от которого будут выступать в 12 видах программы. Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) будет представлен в женском волейболе. Российский государственный профессионально-педагогический университет (­РГППУ) выставит своих спортсменов в самбо и дзюдо, а Уральский государственный горный университет (УГГУ) будет

представлен 16 спорт­сменами в плавании. Уральский государственный юридический институт МВД России (УрЮИ) отправит на Фестиваль прыгунов в воду, а Уральский государственный педагогический университет (­УрГПУ) – самбистов.

Всего регион на данный момент представляют 233 спорт­смена. Но состав сборной России будет состоять примерно из двух тысяч студентов, поэтому, возможно, еще кто-то из свердловских спортсменов пополнит этот список.

Организаторы ожидают около 1500 зарубежных спортсменов из более чем 30 стран мира, поэтому конкуренция за награды будет крайне высокой. Тем более что в Фестивале примут участие и члены национальных сборных, которые тоже учатся в вузах.

Конечно, соревнования подобного масштаба найдут отклик и у зрителей, Фестиваль будет отличным подарком екатеринбуржцам и гостям города к 300-летнему юбилею. По словам организаторов, всего планируется реализовать около 200 тысяч билетов во время турнира.

– У меня нет опасений, что у нас будут пустые трибуны, потому что соревнования будут интересными, – сказал руководитель Дирекции Фестиваля Александр Чернов. – Я хочу сказать спекулятивно, но конкуренции в эти дни с другими большими мероприятиями у нас нет. Жителям города и области легко сделать выбор. Более того: у нас будет проблема, с моей точки зрения, с тем, как нам вместить всех желающих на финальные турниры. Надеюсь, справимся.

Спортивная программа Фестиваля будет активно переплетаться с культурной программой, разработанной совместно с региональным министерством культуры, поэтому зрителям будет на что посмотреть и помимо состязаний спортсменов-студентов.

– Мы пообщались со всеми культурными объектами, и они дали свое добро на то, чтобы стать частью нашей культурной программы, – добавил Александр Чернов. – Я понимаю, что спортсмены тренируются, соревнуются, у них все расписано, но у них будет возможность побывать на разных выставках, вернисажах и так далее. И такие маршруты разработаны совместно с министерством культуры. В деревне будет нон-стопом идти культурная программа.