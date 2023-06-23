Чехов как предчувствие

Ближайший показ спектакля «Три сестры» состоится 29 июня. Фото: Сергей Жариков

Театру «Театрон» – 36 лет. Его создателю и бессменному главному режиссеру Игорю Турышеву – 60. Солидно. И так совпало, что к этим датам театр выпустил не просто премьеру, а «Три сестры» по Чехову.

Все ведь знают сюжет про генеральских дочерей Прозоровых и их брата Андрея, которые вместе с отцом приехали в провинцию (допустим, в Пермь) и живут здесь, а отец умер год назад, и сестры говорят друг другу: ну, мы через несколько месяцев вернемся в Москву. Музыка играет так весело. Бароном меньше… Хрестоматия. А вот нет в спектакле ощущения хрестоматийной пыли и тем более глянца.

Игорь Турышев создал «Театрон», поставил этот спектакль – ему и ответ держать.

– Чехов жанр своих «Трех сестер» определил нейтрально: «Драма в четырех актах». У вас на афише жанр спектакля – «Предчувствие». Предчувствие чего? И сразу ли было это определение?

– Предчувствие того, что жизнь заканчивается. У каждого человека – как правило, не очень счастливо или даже совсем несчастливо. Предчувствовать свой уход необходимо, чтобы корректировать свою жизнь с законами… Высшей морали? Пафосно… Правды! С законами правды! Без этого предчувствия порой совсем невозможно. А само определение жанра пришло в процессе работы над спектаклем.

– Почему именно сейчас решили поставить эту пьесу?

– Отвечу смешно, но честно. Была сверхзадача жизни – поставить всего Чехова. «Чайку», «Иванова» и «Дядю Ваню» я уже поставил. Теперь вот «Три сестры». Остался «Вишневый сад» – последняя пьеса Антона Павловича. Значит, ее и ставить нужно последней – через год, через два, через три… Но поставить последнюю пьесу Чехова – не значит уйти после этого из театра, это значит разобраться с Чеховым.

Глупо говорить, что «Три сестры» созвучны времени – все пьесы Чехова всегда созвучны времени, причем – во всем мире. Мы всегда (сейчас и при Чехове) жили в состоянии внутренней тревоги. И попытка в этом состоянии обрести почву под ногами очень важна. Мы научились проигрывать – пора научиться выигрывать. Жить надо не прошлым, а настоящим – именно оно делает будущее. У Леонида Андреева в «Собачьем вальсе» сказано: русские не живут, а вспоминают. Вспоминают, как раньше все было лучше. И я, человек уже немолодой, невольно ловлю себя на том, что раньше сахар был слаще, снег – белее… Но я живу сегодня. Зачем зачеркивать сегодняшний день или откладывать его на потом?

– Почему же сестры Прозоровы с начала пьесы твердят, что нужно вернуться в Москву, что они вот-вот уедут – и остаются, как прикованные, в провинциальном городе, хотя их никто не держит – они свободные люди, бери билет на поезд да уезжай?

– Москва в данном случае – понятие не географическое. Это некий идеал, достичь которого, как мы с вами знаем, невозможно.

– Для небольшого частного театра у вас очень смелый репертуар. Тут и Чехов, и Лев Толстой, и Шекспир, и Галич, и Аркадий Гайдар… А не проще ли ограничиться бодрыми комедиями положений, на которые ходят, как говорится, поржать?

– У нас репертуарный театр, должно быть разнообразие. Зритель же бывает всякий. Есть у нас и спектакль «Хочу купить вашего мужа» по Михаилу Задорнову… Каждый выбирает по себе.

– Режете авторов, как я понимаю, сильно. «Матросская тишина» Галича идет у вас без антракта, меньше двух часов, а это очень длинная пьеса…

– А как не резать, если мы живем в третьем тысячелетии? У зрителя уже клиповое мышление, он многие вещи, которые раньше приходилось долго разжевывать, ловит на лету. Чеховскую «Чайку» я поставил, не убрав ни одного слова. Спектакль шел 3 часа 40 минут. Для сегодняшнего зрителя, к сожалению, это трудно. А в «Трех сестрах» я кое-что убрал. Нет-нет, все персонажи на месте, но многочисленные повторы… Сегодняшний зритель уже понял, о чем сказали, а ему об этом же повторяют и второй, и третий раз… Так что «Три сестры» у нас идут всего три часа. Для каких-то зрителей и это непривычно длинно…

– Каждый режиссер, выпуская премьеру, уже знает, что он будет ставить дальше…

– Хочу поставить «Сталкера».

– Игорь Георгиевич, вы не оговорились? Может, вы хотите перенести на сцену повесть Стругацких «Пикник на обочине», по которой снял фильм Андрей Тарковский?

– Нет, не оговорился. Хочу поставить спектакль по этому киносценарию.

– Не слышал о таком опыте…

– Поставлю – услышите и увидите. И я бы с удовольствием поставил «Кин-дза-дза!» Данелия.

– Театру тридцать шесть лет, а вы по-прежнему умеете удивлять!..