Евгений Куйвашев со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчан с Днем молодежи

Губернатор поздравил свердловчан с Днем молодежи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем молодежи на страницах «Областной газеты».

Как отметил глава региона, этот праздник наполнен энергией, творческой инициативой, радостью и позитивным настроем, которые свойственны молодости.

В Свердловской области проживает более миллиона молодых людей. Это созидательная, инициативная, талантливая часть нашего общества.

Именно силами молодежи в нашем регионе растет добровольческое движение. В минувшем году Свердловская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». В этом году уральские добровольцы приняли самое активное участие в тушении лесных пожаров, в сборе помощи для людей, пострадавших от стихии.

Губернатор подчеркнул, что поддержка молодых уральцев, создание условий для их самореализации является одним из приоритетов в работе правительства Свердловской области. Серьезную поддержку получают молодежные проекты в сфере науки, предпринимательства, развития гражданского общества.

«Для поддержки студенчества в регионе запускается программа „Кампус“. В нее входит целый комплекс мер, в том числе льготные образовательные кредиты, стипендии, специальные условия аренды жилья, скидки и льготы на посещение спортивных и досуговых учреждений, услуги общепита и многое другое. Совсем скоро, в августе, в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта. Уверен, что уральская молодежь, уральские студенты примут в нем самое активное участие, а волонтеры окажут всю необходимую помощь в его организации», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил молодежь Свердловской области за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, активное участие в общественной жизни. Он пожелал всем молодым людям крепкого здоровья, счастья, благополучия, прекрасного настроения и осуществления всех жизненных планов.