Гранты на строительство вольеров для животных получат два уральских благотворительных фонда

Из областного бюджета зоозащитники Свердловской области получили гранты, за счет чего установят 11 вольеров и стерилизуют 400 бездомных животных. Фото: Галина Соловьева

Конкурсный отбор на получение грантовой поддержки прошли две уральские зоозащитные организации. Благотворительным фондам "ЗООзащита" из Екатеринбурга и "Подари свою доброту" из Березовского будет выделено около двух миллионов рублей из бюджета Свердловской области.

Как сообщает департамент информационной политики региона, на эти деньги будет установлено 11 вольеров, 400 бездомных животных будет стерилизовано. Также организации возьмут себе животных, которые не могут быть возвращены в прежние места их обитания.

"Массовая стерилизация бездомных животных — одно из приоритетных направлений снижения их численности. Также благодаря полученному гранту мы сможем улучшить условия содержания наших подопечных. Планируется обновить не менее 7 вольеров, в которых разместятся порядка 15 собак", — рассказала основатель и директор благотворительного фонда "ЗООзащита" Анна Вайман.

Гранты из бюджета региона свердловские зоозащитники получают с 2022 года. В прошлом году средства выиграли 3 некоммерческие организации, они возвели 12 вольеров и сделали 170 стерилизаций.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно обращал внимание на необходимость своевременно изымать с улиц безнадзорных собак, организовывать их содержание и стерилизацию. Эти меры призваны обеспечить безопасность жителей региона, и в первую очередь — детей.

Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на обращение с бездомными животными. В текущем году на эти цели предусмотрено более 100 миллионов рублей. Специальные организации занимаются отловом, содержанием в приютах, а также возвратом неагрессивных животных в прежние места обитания. Также при поддержке зоозащитников и добровольцев разыскиваются хозяева собакам.

Напомним, весной свердловские власти приняли порядок, который поможет эффективнее решать проблему с бездомными собаками. Также в регионе разработана дорожная карта по созданию до 2026 года шести приютов для животных.