Девяти малышам с врожденным нарушением слуха свердловские врачи провели успешные операции

Проведены успешные операции девяти маленьким уральцам с врожденным нарушением слуха. Фото: Александр Зайцев

Врачи Детской городской клинической больницы № 9 (ДГКБ № 9) Екатеринбурга совместно с лучшими профильными специалистами России и Свердловской области провели успешные операции девяти маленьким уральцам с врожденным нарушением слуха, сообщает департамент информационной политики региона. Дети смогут не только слышать, но и воспроизводить речь, полноценно развиваться. Высокотехнологичная помощь была оказана детям бесплатно, по полису ОМС.

Малышам провели кохлеарную имплантацию. Она проходит в два этапа: установка биомедицинского электронного устройства в улитку внутреннего уха во время операции и подключение речевого процессора врачом сурдолгом-аудиологом спустя 3–4 недели после вмешательства. Медицинское вмешательство проводили врачи ДГКБ № 9 Екатеринбурга совместно с заместителем директора по инновационной деятельности Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ, д.м.н. Владиславом Кузовковым и главным оториноларингологом Свердловской области, профессором, д.м.н. Хийиром Абдулкеримовым.

Уникальность кохлеарного импланта заключается в том, что на данный момент это единственное электронное устройство, способное заменить орган чувств. После установки устройства идет полноценное речевое развитие пациента с помощью специальной реабилитационной программы. Родители отмечают стремительное пополнение активного словаря детей при систематических занятиях с педагогами, изучении русского фольклора, прослушивании классической музыки.

"Сонечка активно пополняет словарный запас, занимается в студии развития и обожает танцевать под "Вальс цветов" Петра Чайковского. Хочу, чтобы все родители, которые столкнулись с диагнозом, подобным нашему, мыслили позитивно, не стеснялись и не замыкались в своей проблеме, а действовали во благо здоровья своих детей", — рассказала мама успешно пролеченной малышки.

Согласно официальной статистике, из тысячи детей один рождается с врожденным нарушением слуха. Для диагностики патологии каждому новорожденному еще в роддоме проводят аудиологический скрининг.

Добавим, что в 2023 году в ДГКБ № 9 запланировано проведение 30 операций по кохлеарной имплантации.

Повышение качества и доступности медицинской помощи детям в Свердловской области является результатом системной работы. Комплекс мероприятий реализуется благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и межведомственному взаимодействию в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным до 2027 года.

Напомним, профессиональную награду "Медицинский Олимп" получили специалисты 12 свердловских медучреждений.

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