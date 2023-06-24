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Общество
24 июня 2023, 15:03

В Екатеринбурге состоялось открытие фестиваля "Сильные фигуры"

  Екатерина Вайнолайнен
Участие в соревнованиях примут более трехсот спортсменов из 10 регионов России

В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Фото: Екатерина Вайнолайнен

Сегодня в "Екатеринбург-ЭКСПО" состоялось торжественное открытие Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". В этом году участие в соревнованиях примут более 300 спортсменов из 10 регионов России. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

В рамках фестиваля пройдут Всероссийские соревнования по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях до 13 лет, а также среди юношей и девушек до 15 лет "Кубок губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева" и турнир по шахматам в формате Pro-Am, где с любителями встретятся Сергей Карякин, Болат Асанов, Сергей Рублевский и Артем Пингин. 

На открытии фестиваля в формате видеообращения участников приветствовал первый заместитель председателя Государственной думы, вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков. Он отметил, что "здорово, когда гроссмейстеры и любители могут играть за одним столом", пожелал всем удачи. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о том, что в этом году приступили к реконструкции спортивного объекта для Центра шахмат, так как этот вид спорта активно развивается на территории региона. Международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин также вышел на сцену поддержать юных шахматистов, поблагодарить организаторов и пожелать участникам удачи.

Исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян поблагодарил всех организаторов и профильное министерство региона за большое внимание к шахматам. Также он представил со сцены юного чемпиона мира Прохора Москвинова, выигравшего соревнования среди мальчиков до 12 лет в Батуми в июне этого года. Прохор пожелал удачи всем участникам. 

В этом году участие в соревнованиях примут более 300 спортсменов из 10 регионов России. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей, а памятные подарки от компании президента Федерации шахмат Свердловской области Андрея Симановского получит каждый участник.

Ранее "Областная газета" писала, что юный свердловский шахматист выиграл первенство мира по блицу.

Областная газета Свердловской области

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