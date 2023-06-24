В Екатеринбурге состоялось открытие фестиваля "Сильные фигуры"

В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Фото: Екатерина Вайнолайнен

Сегодня в "Екатеринбург-ЭКСПО" состоялось торжественное открытие Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". В этом году участие в соревнованиях примут более 300 спортсменов из 10 регионов России. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

В рамках фестиваля пройдут Всероссийские соревнования по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях до 13 лет, а также среди юношей и девушек до 15 лет "Кубок губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева" и турнир по шахматам в формате Pro-Am, где с любителями встретятся Сергей Карякин, Болат Асанов, Сергей Рублевский и Артем Пингин.

На открытии фестиваля в формате видеообращения участников приветствовал первый заместитель председателя Государственной думы, вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков. Он отметил, что "здорово, когда гроссмейстеры и любители могут играть за одним столом", пожелал всем удачи. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о том, что в этом году приступили к реконструкции спортивного объекта для Центра шахмат, так как этот вид спорта активно развивается на территории региона. Международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин также вышел на сцену поддержать юных шахматистов, поблагодарить организаторов и пожелать участникам удачи.

Исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян поблагодарил всех организаторов и профильное министерство региона за большое внимание к шахматам. Также он представил со сцены юного чемпиона мира Прохора Москвинова, выигравшего соревнования среди мальчиков до 12 лет в Батуми в июне этого года. Прохор пожелал удачи всем участникам.

В этом году участие в соревнованиях примут более 300 спортсменов из 10 регионов России. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей, а памятные подарки от компании президента Федерации шахмат Свердловской области Андрея Симановского получит каждый участник.

Ранее "Областная газета" писала, что юный свердловский шахматист выиграл первенство мира по блицу.