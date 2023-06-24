Пожарные провели рейд во дворах жилых высоток Екатеринбурга

Часто пожарные сталкиваются с тем, что не могут проехать к месту ЧП из-за машин, припаркованных в неположенном месте. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС вместе с пожарными 1-го пожарно-спасательного отряда проверили сегодня подъезды и проезды к высотным жилым домам в Екатеринбурге. Как отметили спасатели, не везде пожарный автомобиль смог беспрепятственно проехать.

"Во время пожара счет времени всегда идет на секунды. Но часто бывает так, что драгоценные минуты на спасение людей и тушение пожара уходят на преодоление затрудненных проездов во дворах", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Так, участники рейда застали заставленный машинами двор по улице Владимира Высоцкого. Машина экстренных служб не смогла проехать к многоквартирному дому. Жильцам домов спасатели раздали памятки и объяснили, что на поиск подходящего места, оповещение автовладельцев и ожидание, когда они уберут свои автомобили, затрачиваются минуты, необходимые для спасения людей. А установка пожарной автолестницы, которая является основным средством спасения людей, еще сильнее зависит от подъезда к зданию.

Оставляя транспорт в не предназначенном для этого месте, жители нарушают требования пожарной безопасности, согласно которым спасателям должен быть обеспечен доступ к строениям. Таким образом, водителям, нарушившим правила парковки, грозит административная ответственность, то есть штрафы.

Жителям также напомнили, что нельзя захламлять места общего пользования, так как коридоры и подъездные площадки при пожаре становятся путями эвакуации.

Ранее пожарные провели учения в свердловской областной больнице.