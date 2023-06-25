Владимир Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси

Выплаты в счет возмещения вреда жизни пассажира такси увеличатся до 2,025 миллиона рублей Фото: Галина Соловьева

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года и позволит увеличить размер страховых выплат пассажирам в 4 раза в случае ДТП — до 2 миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На легковые такси будет распространяться система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). В обязательном порядке страховать гражданскую ответственность за причинение вреда здоровью, имуществу и жизни клиентов такси будут перевозчики на каждый автомобиль, который внесен в региональный реестр легковых такси. Юридические лица, физические лица и предприниматели, которые уже осуществляют перевозку пассажиров, обязаны в течение 60 дней после вступления закона в силу заключить договор ОСГОП. Максимальная сумма страховки за каждого пассажира — 2,025 миллиона рублей.

Таким образом, выплаты в счет возмещения вреда жизни пассажира такси увеличатся до 2,025 миллиона рублей. В случае вреда его здоровью — до 2 миллионов рублей. За причинение вреда имуществу страховые выплаты составят не менее 23 тысяч рублей на человека.

Ранее пассажиры такси были защищены законом об обязательном страховании автогражданской ответственности, согласно которому максимальная компенсация за гибель пассажира составляла 500 тысяч рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловской области прорабатывают механизмы работы такси в новых условиях.