В Черноисточинске пройдет мультикультурный бохо-фестиваль "Веселые холмы"

1 июля в креативном кластере Черноисточинска состоится третий ежегодный мультикультурный фестиваль "Веселые холмы". Тема фестиваля в этом году вдохновлена стилем бохо, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В программу мероприятия включены творческие перфомансы, которые пройдут под девизом "О, бохо мой", показ коллекций уральских дизайнеров, балаганный театр, музыкальные выступления и различные мастер-классы для взрослых и детей. На фестивале будет работать ярмарка товаров ручной работы и выставка художников.
На сцене с музыкальным лекторием состоятся мастер-классы по игре на инструментах. На главной площадке фестиваля "Веселые холмы" выступят 11 музыкальных групп с авторскими композициями. Среди хедлайнеров фестиваля: "BuDa Love"/Транс-этно (Екатеринбург), "НИЧЕГО"/Инди-рок (Москва), "Дили Дейли"/Ska, рагга (Екатеринбург).
Креативный кластер в Черноисточинске получает содействие в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Креативное пространство в Черноисточинске входит в сеть креативных кластеров Свердловской области, развитие которых курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Расположенный у подножия Веселых гор на территории старинного Демидовского завода, это один из первых кластеров существующей на сегодняшний день сети площадок в нашем регионе. У Черноисточинска сложились свои яркие традиции, к которым относится и фестиваль "Веселые холмы", — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на странице креативного кластера в социальной сети "ВКонтакте".
Организаторы фестиваля: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес"), креативный кластер "Домна", компания "Экспириенс".
Ранее "Областная газета" рассказывала, как в Екатеринбурге проходил масштабный музыкальный фестиваль Ural Music Night.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».