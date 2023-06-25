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Общество
25 июня 2023, 13:21

В Черноисточинске пройдет мультикультурный бохо-фестиваль "Веселые холмы"

Веселые холмы

Событийная программа включает показ коллекций уральских дизайнеров, творческие перфомансы, балаганный театр, мастер-классы для детей и взрослых, музыкальные выступления. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

1 июля в креативном кластере Черноисточинска состоится третий ежегодный мультикультурный фестиваль "Веселые холмы". Тема фестиваля в этом году вдохновлена стилем бохо, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В программу мероприятия включены творческие перфомансы, которые пройдут под девизом "О, бохо мой", показ коллекций уральских дизайнеров, балаганный театр, музыкальные выступления и различные мастер-классы для взрослых и детей. На фестивале будет работать ярмарка товаров ручной работы и выставка художников. 

На сцене с музыкальным лекторием состоятся мастер-классы по игре на инструментах. На главной площадке фестиваля "Веселые холмы" выступят 11 музыкальных групп с авторскими композициями. Среди хедлайнеров фестиваля: "BuDa Love"/Транс-этно (Екатеринбург), "НИЧЕГО"/Инди-рок (Москва), "Дили Дейли"/Ska, рагга (Екатеринбург). 

Креативный кластер в Черноисточинске получает содействие в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Креативное пространство в Черноисточинске входит в сеть креативных кластеров Свердловской области, развитие которых курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Расположенный у подножия Веселых гор на территории старинного Демидовского завода, это один из первых кластеров существующей на сегодняшний день сети площадок в нашем регионе. У Черноисточинска сложились свои яркие традиции, к которым относится и фестиваль "Веселые холмы", — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на странице креативного кластера в социальной сети "ВКонтакте".

Организаторы фестиваля: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес"), креативный кластер "Домна", компания "Экспириенс".

Ранее "Областная газета" рассказывала, как в Екатеринбурге проходил масштабный музыкальный фестиваль Ural Music Night.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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