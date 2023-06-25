В Свердловской области можно получить онлайн-консультацию профильных врачей

О консультациях в онлайн-школе для пациентов рассказала д. м. н., профессор, заведующая Центром клинической ревматологии, врач-ревматолог, терапевт Ольга Теплякова. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жители Свердловской области могут обратиться к медицинскому специалисту в онлайн-формате или посмотреть записи бесплатных онлайн-вебинаров Школы для пациентов Центра клинической ревматологии. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая Центром клинической ревматологии, врач-ревматолог, терапевт Ольга Теплякова.

Идея создания онлайн-школы для пациентов появилась во время пандемии COVID-19, когда очное общение пациентов с врачами вынужденно свелось к минимуму.

"Мы понимали, что пациентам ревматологического профиля нужно помогать прямо сейчас, не дожидаясь конца пандемии. Так появилась идея запустить онлайн-семинары, где врач рассказывал бы про особенности разных заболеваний, про возможности, которые есть у пациентов, про алгоритм их использования. Кроме этого, после лекции врач отвечал на вопросы слушателей, находившихся в сети. Все остальные могли смотреть семинары в записи в свободном доступе на сайте нашей больницы", — рассказала Ольга Теплякова.

После запуска онлайн-школы для пациентов максимальный охват зрителей составил 32 тысячи человек. Пациенты получили необходимый объем знаний для выбора дальнейшей тактики лечения своего заболевания и поддержки качества жизни.

Сейчас в онлайн-школе действует несколько разделов: кардиология, неврология, гинекология, пульмонология, ревматология, гастроэнтерология, педиатрия и мультидисциплинарный раздел. Вебинары ведут практикующие врачи.

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