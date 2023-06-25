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Общество
25 июня 2023, 14:33

Евгений Куйвашев подписал указ об отмене режима повышенной готовности в регионе

Куйвашев

Согласно указу, органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС должны перейти в режим повседневной деятельности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

25 июня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории региона.

Согласно указу, органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС должны перейти в режим повседневной деятельности. 

Напомним, что указ о введении в регионе режима повышенной готовности был подписан губернатором 24 июня. Сейчас документ признан утратившим силу.

Ранее «Областная газета» писала, что с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. 

Областная газета Свердловской области
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