Евгений Куйвашев подписал указ об отмене режима повышенной готовности в регионе

Согласно указу, органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС должны перейти в режим повседневной деятельности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

25 июня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории региона.

Согласно указу, органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС должны перейти в режим повседневной деятельности.

Напомним, что указ о введении в регионе режима повышенной готовности был подписан губернатором 24 июня. Сейчас документ признан утратившим силу.

Ранее «Областная газета» писала, что с обращением к россиянам выступил Владимир Путин.