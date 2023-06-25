Жители Лесного приняли участие во Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни"

25 июня в Лесном прошла Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни" для любителей здорового образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участники акции прошли по маршруту от стадиона "Труд" по городскому Парку культуры и отдыха.
Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни" проводится ежегодно с 2015 года и объединяет миллионы любителей ходьбы. Является базовым элементом Общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации — "Здоровый муниципалитет", отмечается в концепции акции.
Акция "10 000 шагов" реализуется в рамках мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой, спортом, для здорового и экологичного образа жизни, а также содействия организации досуга, отдыха, оздоровления молодежи.
Напомним, в Камышлове установили рекорд России по забегу на 355 километров.