Жители Лесного приняли участие во Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни"

Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни" проводится ежегодно с 2015 года и объединяет миллионы любителей ходьбы. Фото: официальная страница администрации городского округа "Город Лесной" в соцсети "ВКонтакте", Елена Радченко

25 июня в Лесном прошла Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни" для любителей здорового образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Участники акции прошли по маршруту от стадиона "Труд" по городскому Парку культуры и отдыха.

Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни" проводится ежегодно с 2015 года и объединяет миллионы любителей ходьбы. Является базовым элементом Общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации — "Здоровый муниципалитет", отмечается в концепции акции.

Акция "10 000 шагов" реализуется в рамках мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой, спортом, для здорового и экологичного образа жизни, а также содействия организации досуга, отдыха, оздоровления молодежи.

Напомним, в Камышлове установили рекорд России по забегу на 355 километров.