Владимир Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Штрафы будут введены только для тех, кто начнет вводить иностранные мессенджеры в рабочие процессы. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые пользуются иностранными мессенджерами для пересылки данных граждан России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Штраф для юридических лиц составит от 100 до 700 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Оштрафованы будут те, кто начнет глубоко вводить иностранные мессенджеры в рабочие процессы, которые связаны с оборотом финансовой информации и персональных данных, сообщал ранее один из соавторов проекта зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем telegram-канале.

Госслужащим нельзя будет использовать зарубежные мессенджеры в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финансовым организациям запрещается подключать мессенджеры к своим информационным системам.

Любая друга коммуникация в мессенджерах, в том числе рабочая, не запрещена.