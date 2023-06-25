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25 июня 2023, 12:00

Александр Левин: Когда мы вместе — мы мощная сила

Александр Левин

Фото: Алексей Кунилов

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин прокомментировал текущую ситуацию.

"Нас хотят расколоть, посеять смуту, заставить развязать гражданскую войну. Мы прекрасно видим, что враг не дремлет — ему наша сильная Россия, наша Родина, как кость в горле. Каких только трудностей за свою историю не переживала наша страна! Но всякий раз многонациональный российский народ в самых тяжелейших ситуациях объединялся и побеждал! А предатели всегда оказывались на свалке Истории. Когда мы вместе — мы мощная сила!" — заявил Александр Левин. 

Областная газета Свердловской области

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