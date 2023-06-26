Более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию

Медики Свердловской области за 5 месяцев с начала 2023 года обнаружили более 6 тысяч патологий легких у жителей Среднего Урала. Эффективно выявлять заболевания удается благодаря диспансеризации, современному оборудованию и развитой системе диагностики, сообщает департамент информационной политики региона.
При проведении углубленных обследований с помощью компьютерной томографии (КТ) специалистами было подтверждено 56 случаев злокачественных новообразований, 45 из них — на ранних стадиях.
На первых этапах диагностика заболеваний легких во время диспансеризации проводится с помощью флюорографии. В случае обнаружения признаков негативных изменений в бронхолегочной системе пациент направляется на обследование методом КТ. Сегодня это наиболее эффективный и достоверный способ обнаружения патологии.
"С помощью аппаратов КТ опухоль можно обнаружить на том этапе, когда у пациента нет симптомов. Прибор позволяет определить форму и размер новообразования, степень поражения окружающих тканей. Сейчас в нашем регионе медики проводят исследования с помощью 88 компьютерных томографов в различных медучреждениях. В 2023 году запланирована установка еще восьми подобных аппаратов", — рассказал главный специалист-онколог региона, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.
Отмечается, что к внутренним факторам риска развития рака легких относятся наследственный анамнез и хронические заболевания. Все остальное, например, работы на производстве или курение — факторы внешние.
Врачи отмечают, что курение увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз, а также может вызвать развитие злокачественных новообразований и в других местах.
Благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" всем жителям Среднего Урала, у которых обнаружены злокачественные опухоли, оперативно назначено лечение.
Ранее "Областная газета" рассказывала, что в Свердловской области можно получить онлайн-консультацию профильных врачей.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».