Более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию

Эффективно выявлять заболевания удается благодаря диспансеризации, современному оборудованию и развитой системе диагностики. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики Свердловской области за 5 месяцев с начала 2023 года обнаружили более 6 тысяч патологий легких у жителей Среднего Урала. Эффективно выявлять заболевания удается благодаря диспансеризации, современному оборудованию и развитой системе диагностики, сообщает департамент информационной политики региона.

При проведении углубленных обследований с помощью компьютерной томографии (КТ) специалистами было подтверждено 56 случаев злокачественных новообразований, 45 из них — на ранних стадиях.

На первых этапах диагностика заболеваний легких во время диспансеризации проводится с помощью флюорографии. В случае обнаружения признаков негативных изменений в бронхолегочной системе пациент направляется на обследование методом КТ. Сегодня это наиболее эффективный и достоверный способ обнаружения патологии.

"С помощью аппаратов КТ опухоль можно обнаружить на том этапе, когда у пациента нет симптомов. Прибор позволяет определить форму и размер новообразования, степень поражения окружающих тканей. Сейчас в нашем регионе медики проводят исследования с помощью 88 компьютерных томографов в различных медучреждениях. В 2023 году запланирована установка еще восьми подобных аппаратов", — рассказал главный специалист-онколог региона, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отмечается, что к внутренним факторам риска развития рака легких относятся наследственный анамнез и хронические заболевания. Все остальное, например, работы на производстве или курение — факторы внешние.

Врачи отмечают, что курение увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз, а также может вызвать развитие злокачественных новообразований и в других местах.

Благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" всем жителям Среднего Урала, у которых обнаружены злокачественные опухоли, оперативно назначено лечение.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в Свердловской области можно получить онлайн-консультацию профильных врачей.

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