В 10 раз выросло количество заявлений от абитуриентов в Уральский медуниверситет

Прием абитуриентов ведется в рабочем режиме, активно работает контакт-центр, также приемная комиссия отвечает на запросы по электронной почте. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За четыре дня с начала приемной кампании в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) заявления подали 454 абитуриента, установив тем самым абсолютный рекорд. Во время прошлогодней приемной кампании было подано не более 40 заявлений за этот же период, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Среди наиболее популярных у абитуриентов направлений — специальность "Лечебное дело" — 91 заявление, специальность "Педиатрия", на которую подано 55 заявлений и специальность "Стоматология" — 47 заявлений.

"В этом году работа приемной комиссии началась очень активно. Утром 20 июня лично пришли подать заявления 22 человека. Более половины заявлений поступили через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Прием абитуриентов у нас ведется в рабочем режиме, активно работает контакт-центр, также приемная комиссия отвечает на запросы по электронной почте. Мы видим, что интерес к получению профессии врача у абитуриентов 2023 года значительно вырос", — отметила ответственный секретарь приемной комиссии УГМУ, доцент Елена Шамшурина.

Отмечается, что в 2023 учебном году в УГМУ начнут обучение более 2 тысяч будущих врачей и провизоров, почти на 14% больше, чем в 2022 году. На 155 первокурсников больше будет учиться на лечебно-профилактическом факультете, где возрастет количество бюджетных мест. Также больше бюджетных мест появится на педиатрическом и медико-профилактическом факультетах.

Сейчас в УГМУ по всем специальностям открыто 69 бюджетных мест, сообщили "Областной газете" в приемной комиссии университета.

20 мест на специальности "Лечебное дело", 7 на специальности "Педиатрия", на "Стоматологии" 1 бюджетное место, 22 места на медико-профилактическом факультете и на специальности "Фармация", 5 мест на специальности "Клиническая психология".

Как отметили в приемной комиссии, количество бюджетных мест увеличилось на целевом приеме до 607. Из них 340 — на специальности "Лечебное дело". 206 мест на специальности "Педиатрия", на специальности "Стоматология" — 18, на медико-профилактическом факультете 36 мест, 4 бюджетных места на специальности "Фармация" и 1 место на специальности "Клиническая психология".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В департаменте информационной политики региона отмечают, что сейчас в приемную комиссию УГМУ в основном обращаются абитуриенты со средним профессиональным медицинским образованием, а также иностранцы. Заявления уже подали граждане Ирана, Перу, Гаити и Камеруна. Основной поток абитуриентов ожидается в ближайшее время, когда выпускники 11 классов получат результаты ЕГЭ.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2023 году разработана комплексная программа по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами на 2023–2025 годы. Цель программы — привлечь в отрасль здравоохранения свыше 4 тысяч специалистов.

Обеспечение системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами — важная задача нацпроекта "Здравоохранение".

Ранее, "Областная газета" рассказывала, что более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию.

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