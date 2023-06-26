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Общество
26 июня 2023, 11:59

360 тысяч зрителей посетили фестиваль "Уральская ночь музыки — 2023"

  Анастасия Заева
"Уральскую ночь музыки" посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности. Фото: Юрий Ломакин, «Культура Урала»

"Уральскую ночь музыки" посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности. Фото: Юрий Ломакин, «Культура Урала»

Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который проходил 23 июня в Екатеринбурге, посетили 360 тысяч зрителей. Число выступивших музыкантов приблизилось к 3 тысячам, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. 

"Ночь музыки" посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности, продиктованные временем. Екатеринбург вновь на одну ночь стал музыкальной столицей мира", — заявил директор фестиваля Евгений Горенбург. 

Камерный оркестр "Лицей-камерата" открыл фестиваль. За дирижерским пультом был заслуженный артист России Вольф Усминский. Он руководит оркестром Уральской специальной музыкальной школы 60 лет, в 2023 году дирижеру исполнится 93 года. 

Примечательно, что в этом году организаторы сделали фестиваль еще более доступным для инвалидов. Под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья адаптировали 6 площадок, несколько песен хедлайнеров перевели на русский язык жестов. Такая возможность появилась благодаря проекту "Inclusive Event. Волонтеры", поддержанному министерством социальной политики Свердловской области и администрацией Екатеринбурга. На фестивале были предусмотрены зоны с отдельными сидячими местами и специализированные туалеты. Посетителей с инвалидностью встречали и сопровождали волонтеры.

Завершился фестиваль традиционно акцией "Светает". Зрители встретили рассвет под песню "Луч солнца золотого" в исполнении Валерия Сюткина и Евгения Горенбурга в сопровождении Камерного оркестра B-A-C-H.

"Уральская ночь музыки" прошла при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства экономического развития Российской Федерации, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, администрации Екатеринбурга и в рамках празднования 300-летия города. 

Ранее "Областная газета" публиковала фоторепортаж с "Уральской ночи музыки — 2023". 

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