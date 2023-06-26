Уральские палеонтологи нашли крупнейшее в Азии логово пещерных гиен

Кости в пещере лежат на поверхности, поэтому их не нужно раскапывать. Фото: Дмитрий Гимранов

В Хакасии в пещере Инейской ученые Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского федерального университета, Института геологии и минералогии СО РАН, Абаканского клуба спелеологов нашли около 400 кг костей древних животных. Вероятно, это место долгое время было логовом пещерных гиен — крупнейшим в Азии, сообщает пресс-служба УрФУ.

По словам старшего научного сотрудника лабораторий естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрия Гимранова, в России есть подобная пещера на Дальнем Востоке. Она была раскопана в начале 1990-х годов. Все найденные там материалы хранятся в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге.

"Но даже там не столь много остатков гиен и, к примеру, нет целых черепов. У нас аж два целых черепа — это очень большая редкость. Находки целых черепов в России можно посчитать по пальцам одной руки. В итоге один череп остался в Абакане, второй — отправили для изучения в Екатеринбург", — уточнил Дмитрий Гимранов.

Как рассказал старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Дмитрий Маликов, кости в пещере лежат на поверхности, поэтому их не нужно раскапывать. Они сохранились в нетронутом состоянии, часть из них — во льду. Среди находок — крупные животные: мамонты, носороги Мерка и шерстистый, бизон шерстистый, як, благородный, северный, гигантский большерогий олени, дзерен (антилопа родственная сайгаку), древние бурый медведь, лисица, волк. Также ученые обнаружили останки сурков, мелких грызунов, лягушек, жаб, птиц, рыб.

"По остаткам носорога Мерка удалось установить датировку находок — 42 тысячи лет. Кроме того, находки нам еще расскажут о флоре, фауне того времени, чем питались животные, каким был климат на этой территории. Также мы получим немаловажную информацию из копролитов", — добавил Дмитрий Маликов.

Фото: Дмитрий Гимранов

Пещеру обнаружили местные жители несколько лет назад. Председатель Абаканского клуба спелеологов Павел Гриднев рассказал, что это удаленный район, поездку откладывали.

"Первый раз побывали на участке в июне 2022 года и сразу нашли вход в пещеру. Размер грота поразил, он оказался действительно большой. В Хакасии существует самый большой грот в Сибири, в пещере Бородинская. Он примерно в три раза больше этого грота. Грот Инейской, можно сказать, второй по площади", — добавил Павел Гриднев.

Тот факт, что пещера была логовом гиен, подтверждают несколько фактов.

"Носороги, слоны, олени с характерными следами погрызов. Кроме того, нам попался ряд костей в анатомическом порядке. Например, у носорогов локтевые и лучевые кости вместе. Это говорит о том, что гиены затаскивали в логово части туш. Еще одна уникальная находка — в пещере много костей щенят. Дело в том, что обычно сохраняются кости крупных гиен, так как кости молодых особей очень хрупкие, рыхлые, нежные", — рассказал Дмитрий Гимранов.

Находки помогут понять, как росли детеныши гиен, чем они питались, как происходила смена молочных зубов и многое другое.

Найденные кости отправлены на исследование в Екатеринбург.

Видео Дмитрия Гимранова.

Ранее "Областная газета" писала, что уральские ученые нашли останки рептилий возрастом около 45 миллионов лет.

Еще по теме: