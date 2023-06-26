Свердловская полиция направила в суд дело наркодилеров, у которых изъяли 60 тысяч доз запрещенных веществ

Выявили и задокументировали противоправную детальность сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ОВД Первоуральска. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области полиция направила в суд дело наркодилеров, у которых изъяли 60 тысяч смертельных наркотических доз. Общий вес запрещенных веществ составил более 6 килограммов.

В противозаконных действиях обвиняется преступная группировка из 9 человек, которые занимались незаконным оборотом наркотиков, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области направило в Ленинский районный суд Екатеринбурга материалы 63 томов уголовного дела.

По данным руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, противоправную деятельность обвиняемые вели с 2021 по 2022 год на территории Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областей. Для этого члены преступного сообщества использовали интернет-технологии. Сообщество состояло из 8 мужчин и 1 женщины. Сообщается, что задержанные — уроженцы одной из бывших союзных республик.

Выявили и задокументировали противоправную детальность сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ОВД Первоуральска.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

"Сыщики в общей сложности изъяли из незаконного оборота более 60 тысяч доз смертельного зелья, которым могли воспользоваться потребители. Чтобы доказать причастность обвиняемых к совершенным преступлениям, органам внутренних дел потребовалось провести 43 экспертизы, в том числе физико-химическую, дактилоскопическую, биологическую, компьютерную, комплексную и другие. Фигурантам дела может грозить уголовная ответственность, связанная с лишением свободы на срок до 20 лет. Конкретное наказание зависит от роли каждого участника ОПС", — заявил Валерий Горелых.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в Екатеринбурге полиция задержала серийного поджигателя.