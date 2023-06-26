Евгений Куйвашев направил Арамилю средства на обеспечение жильем погорельцев

Семьям, которые жили в сгоревшем доме по договорам соцнайма, будут предоставлены квартиры, купленные муниципалитетом на вторичном рынке. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Из резервного фонда правительства региона губернатор Евгений Куйвашев направил Арамилю 41,5 млн рублей на обеспечение жильем людей, чьи квартиры были уничтожены огнем. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в Арамиле 21 мая во время действия особого противопожарного режима сгорел двухэтажный дом на Ломоносова, 5. По результатам обследования, восстановление дома признано нецелесообразным.

Евгений Куйвашев побывал на месте пожара и встретился с погорельцами. Глава региона поручил до конца лета обеспечить жильем людей, которые при пожаре потеряли квартиры. Семьям, которые жили в сгоревшем доме по договорам соцнайма, будут предоставлены квартиры, купленные муниципалитетом на вторичном рынке. На их приобретение муниципалитету выделено почти 13 миллионов рублей. Собственники квартир получат денежные выплаты, исходя из площади жилья и рыночной стоимости квадратного метра. На эти цели направлено 23 миллиона рублей. Также деньги направлены на снос сгоревшего дома и незаконных хозяйственных построек.

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор поручил до конца лета обеспечить жильем арамильских погорельцев.

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