В этом году активность клещей в Свердловской области снизилась в 2 раза по сравнению с прошлым

По данным на 26 июня, зарегистрировано 18 123 пострадавших. Фото: Галина Соловьева

Число пострадавших от клещей свердловчан в 2023 году в 2 раза меньше, чем в 2022-м. По данным на 26 июня, зарегистрировано 18 123 пострадавших, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Текущий показатель ниже среднего многолетнего уровня в 1,36 раза. Среди пострадавших 3 439 детей. С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 85 человек, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" — 253 человека.

Специалистами в лабораториях Свердловской области исследовано 15 333 особи клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,1% проб. В 41,6% обнаружен боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз — в 2,6% проб, гранулоцитарный анаплазмоз — в 0,93%.

С начала 2023 года против клещевого вирусного энцефалита проведено 80 929 вакцинаций и 261 428 ревакцинаций.

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита — это плановая вакцинация, которая проводится круглогодично, начиная с возраста 15 месяцев, отмечают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Также стоит помнить о мерах личной защиты: следует надевать защитную одежду, использовать репелленты, постоянно осматривать себя, друзей и домашних животных, находясь на природе.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на Среднем Урале с начала сезона увеличилось число пострадавших от клещей.