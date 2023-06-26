По инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области за счет федеральных средств будут реконструированы два молодежных центра

Губернатор поставил задачу за 5 лет превратить Екатеринбург в центр российского студенчества. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Во Всероссийском конкурсе "Регион для молодых" победила заявка, которая была утверждена Евгением Куйвашевым. В 2024 году Свердловская область получит субсидию из государственного бюджета в размере 84,6 миллиона рублей на развитие молодежной политики. Деньги направят на развитие молодежных центров в Верхней Туре и Красноуфимске.

"Средний Урал должен являться регионом, где хочется жить, творить, учиться, развиваться и создавать семьи. В целом мероприятиями учреждений молодежной политики сегодня охвачено более 400 тысяч молодых людей. Реализация заявленной нами на конкурсе "Регион для молодых" программы позволит повысить число вовлеченной молодежи. Речь идет, прежде всего, о жителях Верхней Туры и Красноуфимска, где появятся современные технически развитые пространства и другие возможности в реализации молодежной политики", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Глава Верхней Туры Иван Васенин подчеркнул, молодежный центр в городе станет точкой притяжения не только для местной молодежи, но и для других жителей близлежащих муниципалитетов. Здание центра планируют разделить на информационное и образовательное пространство, для дискуссий, творчества и встреч. В помещении разместят актовый зал, кухонную студию для мастер-классов, пространство для молодых семей и территорию молодежной инициативы.

В Красноуфимске обустроят многофункциональный молодежный центр "Космос". После капитального ремонта там появятся новые современные пространства для работы и проведения мероприятий, мастерские, коворкинги, актовый зал, штаб волонтерского корпуса "ДОБРОволец", творческие лаборатории, медиацентр, спортивные залы и воркаут-площадка.

Часть федеральных средств будет направлена на реализацию молодежных программ. На разработку мобильного приложения "Молодежь Свердловской области" и приложения для взаимодействия органов, задействованных в организации молодежной политики.

Отмечается, что Средний Урал входит в топ-6 регионов России по количеству молодежи, четверть из них — студенты. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу за 5 лет превратить Екатеринбург в центр российского студенчества.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что Евгений Куйвашев со страниц "Областной газеты" поздравил свердловчан с Днем молодежи.