В поселке Гари обсуждают инвестиционный потенциал северных территорий Свердловской области

К 400-летию поселка уже построен туристический центр "Пристань Гари". Фото: Павел Ворожцов

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков обсудил с главами северных территорий и предпринимателями вопросы улучшения инвестиционного климата в Северном управленческом округе. Встреча прошла 26 июня в Гарях в канун 400-летия рабочего поселка, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В преддверии праздничных мероприятий мы поговорили об инвестиционной привлекательности территорий. Сегодня у бизнеса большое количество инициатив, так, в каждой территории есть проекты в сфере экотуризма. Обсудили с предпринимателями меры поддержки, а также внедрение муниципального инвестиционного стандарта. Удалось выстроить доверительный диалог. Также провели здесь совет глав Северного управленческого округа", — рассказал Вадим Третьяков.

Также темами встречи стали догазификация, проведение летней оздоровительной кампании и профосмотров в Северном управленческом округе в 2023 году.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений по развитию Гарей к юбилею поселка. Уже построен туристический центр "Пристань Гари", благоустроен парк Победы, реконструировано уличное освещение, построен школьный стадион, приобретена баржа, необходимая для транспортного обслуживания отдаленных населенных пунктов. Ведется ремонт 22 километров автодороги Гари — Андрюшино — Таборы, завершается проектирование нового двухполосного железобетонного моста через реку Сосьва автодороги Гари — Сосьва — Серов.

Ранее "Областная газета" писала, что автопоезд здоровья "Добро в село" побывал в поселке Гари.

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