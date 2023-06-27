Отечественных строителей поддержали искусственным интеллектом

Победителями и призерами хакатона в Екатеринбурге стали 15 команд из 16 регионов России. Фото: Борис Ярков

В минувшее выходные в столице Среднего Урала прошел хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Соревнование IT-команд организовало Минэкономразвития РФ. 1118 специалистов из 45 регионов страны непрерывно в течение двух суток решали с применением искусственного интеллекта прикладные задачи для российской строительной отрасли. Призовой фонд в 3 миллиона рублей за лучшие работы разделила пятерка команд, в составе которых были и свердловчане.

Состязание работников IT-сферы прошло в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», призванного поддержать специалистов по разработке сервисов с использованием искусственного интеллекта. На участие в хакатоне УрФО заявились 137 сборных команд, в состав которых вошли 1118 IT-специалистов из 45 регионов страны. В том числе 160 – из Свердловской области.

Хакатон – соревнование, в котором команды за 48 часов разрабатывают прототип веб-сервиса, мобильного приложения или другого IT-продукта для решения определенной проблемы – кейса. Состязание организует Минэкономразвития РФ, его партнерами в Екатеринбурге выступили компания «Самолет» и Министерство строительства и ЖКХ РФ. Участникам хакатона предлагают решить практические задания из практики государства и бизнеса и получить возможность карьерного роста в IT-сфере.

— Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по внедрению цифровых технологий в строительную отрасль. Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед нами задачу активизировать цифровую трансформацию всех сфер экономики. Поэтому нам важны молодые высококлассные специалисты. Подобные конкурсы позволяют выявлять талантливых ребят, которые необходимы не только в IT, но и строительным компаниям, — поприветствовал участников хакатона министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Команды были разделены на треки, каждый из которых работал над кейсом, специально составленным участниками строительного рынка и профильными госструктурами. В частности – создание модели прогнозирования рыночных цен на арматуру, детектора правильности наименования строительного объекта, модуля видеоаналитики по определению класса и времени работы техники, системы для повышения эффективности управления объектами и решения по обработке вакансий. Жюри хакатона оценивало код сервиса, написанный IT-специалистами, и презентацию цифрового продукта.

Команду Forward-IT, ставшей победителем на треке от департамента строительства города Москвы, возглавил участник из Нижнего Тагила Егор Богданов. IT-специалисты группы проанализировали данные по темпам строительства объектов в столице России и выявили ряд закономерностей. На основе собранного архива участники команды разработали модель машинного обучения, способную прогнозировать время сдачи строений в Москве.

— Победу мы одержали благодаря отличным знаниям по математике, высокому уровню владения языком программирования и библиотеками Python, опыту участия в хакатонах, ну и мастерству презентации. Командный дух само собой разумеющееся – без него и заявку на хакатон подавать не стоит. Соревнование зарядило меня энергией на создание новых IT-продуктов и познакомило с людьми, с которыми я реализую задуманное, — поделился с «ОГ» Егор Богданов.