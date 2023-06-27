Дворец наш золотой

Кристина Ильиных имеет шанс пополнить коллекцию своих золотых медалей: впереди – еще три вида прыжков. Фото: Полина Зиновьева

Главной героиней первых дней чемпионата России по прыжкам в воду, который стартовал в минувшую субботу в екатеринбургском Дворце водных видов спорта (ДВВС), стала свердловчанка Кристина ИЛЬИНЫХ. 28-летняя спортсменка выиграла две золотых медали, в том числе – самую первую в истории нового уральского суперстадиона.

Отечественные прыжки в воду в этом году отмечают свое 100-летие. Однако никогда раньше чемпионаты страны по этому виду спорта на территории области не проводились, поскольку до пуска в строй весной нынешнего года ДВВС в регионе не было ни одного бассейна, который мог бы принять такие соревнования.Между тем на Среднем Урале родилась одна из самых колоритных звезд мировых прыжков в воду. Это екатеринбурженка Ирина Лашко, которая выступила на четырех Олимпиадах и завоевала на них три медали (два серебра и бронзу), представляя при этом четыре разных страны – СССР (1988), СНГ (1992), Россию (1996) и Австралию (2004).Сейчас главная свердловская звезда в прыжках в воду – уроженка Екатеринбурга Кристина Ильиных. Она двукратная чемпионка Европы, неоднократная чемпионка России, участница Олимпиады-2016. Именно от нее свердловские болельщики ждали не просто медалей – побед на первом домашнем чемпионате. И не ошиблись.

Соревнования в Екатеринбурге стартовали женским турниром на метровом трамплине. Кристина Ильиных начала неудачно: после первой попытки она находилась далеко за чертой призеров. Но постепенно распрыгалась и по итогам пяти прыжков стала лучшей. Она набрала 272,05 балла – на шесть баллов больше, чем у занявшей второе место Ульяны Клюевой.В турнире на метровом трамплине выступала еще одна представительница Среднего Урала – ровесница Кристины Ильиных Евгения Селезнева. Она заняла пятое место.

В воскресенье женщины соревновались в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Две екатеринбурженки теоретически могли бы составить пару, но выступали в разных – межрегиональных – дуэтах: Кристина Ильиных с Елизаветой Кузиной (Московская область), а Евгения Селезнева – с Анастасией Бибикиной (Челябинск). В итоге оба тандема попали на пьедестал: Ильиных и Кузина стали первыми, набрав 291,30 балла, а Селезнева и Бибикина – третьими (266,28).