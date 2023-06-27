Кубок губернатора по шахматам: триумф свердловской школы

В Екатеринбурге, в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо», прошли Всероссийские соревнования по быстрым шахматам среди школьников на «Кубок Губернатора Свердловской области». Шахматисты Среднего Урала выиграли семь золотых медалей из восьми возможных.

Соревнования проходили в четырех возрастных категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Внутри каждой категории было деление на два дивизиона – мальчишеский и девичий. Таким образом, всего состоялось восемь автономных турниров.

Кубок губернатора проводился во второй раз. Впервые он состоялся в марте прошлого года. Тогда в соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из семи регионов России. В командном зачете уверенную победу одержали свердловские школьники, которые выиграли шесть турниров. Еще два приза уехали в Тюменскую и Курганскую области.

На сей раз за победу боролись более 300 спортсменов из 10 регионов страны. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч рублей, и никто из участников не ушел без подарков. Представители Свердловской области выступили еще лучше, чем в прошлом году: они завоевали в общей сложности 19 медалей (из 24 возможных), в том числе 7 золотых.

В рамках соревнований состоялся мини-турнир в формате Pro-Am, где в одной команде с любителями играли профессионалы, в частности – знаменитый российский шахматист Сергей Карякин. Первый заместитель председателя Государственной думы, вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков отметил, что «здорово, когда гроссмейстеры и любители могут играть за одним столом».