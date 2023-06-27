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Общество
27 июня 2023, 09:13

«Витязь» ждет «Битву Урала»

  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
От момента закладки первого камня до сдачи объекта в эксплуатацию прошло менее четырех лет. Фото: Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

От момента закладки первого камня до сдачи объекта в эксплуатацию прошло менее четырех лет. Фото: Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

27 июня в Каменске-Уральском открывается Центр прогресса бокса «Витязь» – крупнейший на данный момент центр этого вида спорта на Среднем Урале. В церемонии открытия примет участие губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, который четыре года назад заложил первый камень в основание стройки этого объекта. Первым соревнованием, которое примет новый Центр, станет чемпионат УрФО.

В 2018 году по инициативе правительства Свердловской области было заключено соглашение с Федерацией бокса России о строительстве боксерских комплексов в пяти муниципалитетах региона: Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице. 

Первыми свой центр получили каменцы. Старт стройке был дан в сентябре 2019 года, когда в Екатеринбурге проходил чемпионат мира по боксу. В церемонии закладки первого камня принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вела строительство компания «УКС Каменскстрой». Стоимость работ составила более 476 млн рублей.

Центр бокса «Витязь» – это пятиэтажное здание, расположенное по адресу улица Кутузова, 23. Его площадь – почти 7 тысяч квадратных метров. Здесь будет культивироваться не только бокс, но и другие виды единоборств – греко-римская борьба, кикбоксинг, джиу-джитсу, тхэквондо, самбо. Для этого имеется все необходимое спортивное оборудование: ринги, ковры, разно­образные тренажеры. 

Кроме того, в Центре есть тренажерный зал с зоной для cross-fit и зоной для кардио-тренажеров, а также два массажных кабинета, процедурный кабинет, буфет, тренерские помещения, раздевальные помещения с санузлами.

Занятия будут вести полтора десятка тренеров. Пропускная способность комплекса – до 500 человек в день.

В «Витязе» можно проводить не только тренировки, но и соревнования. Для этого на третьем этаже здания обустроили зал с трибунами, которые вмещают 152 зрителя. Он сможет принимать турниры в том числе всероссийского уровня.

Первые соревнования в «Витязе» начнутся прямо в день открытия. Это будет «Битва Урала» – чемпионат Уральского федерального округа среди мужчин 19-40 лет. Турнир продлится до 30 июня. В нем примут участие более 100 спортсменов из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Победители представят УрФО на чемпио­нате России. 

Напомним, что Свердловская область является родиной многих выдающихся боксеров. Это:

  • абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю (Серов),
  • олимпийский чемпион 1980 года Шамиль Сабиров (Карпинск),
  • олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев (Асбест),
  • чемпион мира 1982 года среди любителей Юрий Александров (Каменск-Уральский),
  • чемпион мира 1997 года среди любителей Юрий Малетин (Алапаевский район).

С 2018 года бокс является для региона базовым видом спорта. Общая численность свердловчан, занимающихся боксом, составляет 10 140 человек. 

В этом году на Среднем Урале запланировано открытие еще одного Дворца бокса – в Талице.

Областная газета Свердловской области
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