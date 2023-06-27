«Витязь» ждет «Битву Урала»

От момента закладки первого камня до сдачи объекта в эксплуатацию прошло менее четырех лет. Фото: Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

27 июня в Каменске-Уральском открывается Центр прогресса бокса «Витязь» – крупнейший на данный момент центр этого вида спорта на Среднем Урале. В церемонии открытия примет участие губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, который четыре года назад заложил первый камень в основание стройки этого объекта. Первым соревнованием, которое примет новый Центр, станет чемпионат УрФО.

В 2018 году по инициативе правительства Свердловской области было заключено соглашение с Федерацией бокса России о строительстве боксерских комплексов в пяти муниципалитетах региона: Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице.

Первыми свой центр получили каменцы. Старт стройке был дан в сентябре 2019 года, когда в Екатеринбурге проходил чемпионат мира по боксу. В церемонии закладки первого камня принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вела строительство компания «УКС Каменскстрой». Стоимость работ составила более 476 млн рублей.

Центр бокса «Витязь» – это пятиэтажное здание, расположенное по адресу улица Кутузова, 23. Его площадь – почти 7 тысяч квадратных метров. Здесь будет культивироваться не только бокс, но и другие виды единоборств – греко-римская борьба, кикбоксинг, джиу-джитсу, тхэквондо, самбо. Для этого имеется все необходимое спортивное оборудование: ринги, ковры, разно­образные тренажеры.

Кроме того, в Центре есть тренажерный зал с зоной для cross-fit и зоной для кардио-тренажеров, а также два массажных кабинета, процедурный кабинет, буфет, тренерские помещения, раздевальные помещения с санузлами.

Занятия будут вести полтора десятка тренеров. Пропускная способность комплекса – до 500 человек в день.

В «Витязе» можно проводить не только тренировки, но и соревнования. Для этого на третьем этаже здания обустроили зал с трибунами, которые вмещают 152 зрителя. Он сможет принимать турниры в том числе всероссийского уровня.

Первые соревнования в «Витязе» начнутся прямо в день открытия. Это будет «Битва Урала» – чемпионат Уральского федерального округа среди мужчин 19-40 лет. Турнир продлится до 30 июня. В нем примут участие более 100 спортсменов из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Победители представят УрФО на чемпио­нате России.

Напомним, что Свердловская область является родиной многих выдающихся боксеров. Это:

абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю (Серов),

олимпийский чемпион 1980 года Шамиль Сабиров (Карпинск),

олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев (Асбест),

чемпион мира 1982 года среди любителей Юрий Александров (Каменск-Уральский),

чемпион мира 1997 года среди любителей Юрий Малетин (Алапаевский район).

С 2018 года бокс является для региона базовым видом спорта. Общая численность свердловчан, занимающихся боксом, составляет 10 140 человек.

В этом году на Среднем Урале запланировано открытие еще одного Дворца бокса – в Талице.