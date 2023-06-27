«Витязь» ждет «Битву Урала»

27 июня в Каменске-Уральском открывается Центр прогресса бокса «Витязь» – крупнейший на данный момент центр этого вида спорта на Среднем Урале. В церемонии открытия примет участие губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, который четыре года назад заложил первый камень в основание стройки этого объекта. Первым соревнованием, которое примет новый Центр, станет чемпионат УрФО.
В 2018 году по инициативе правительства Свердловской области было заключено соглашение с Федерацией бокса России о строительстве боксерских комплексов в пяти муниципалитетах региона: Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице.
Первыми свой центр получили каменцы. Старт стройке был дан в сентябре 2019 года, когда в Екатеринбурге проходил чемпионат мира по боксу. В церемонии закладки первого камня принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вела строительство компания «УКС Каменскстрой». Стоимость работ составила более 476 млн рублей.
Центр бокса «Витязь» – это пятиэтажное здание, расположенное по адресу улица Кутузова, 23. Его площадь – почти 7 тысяч квадратных метров. Здесь будет культивироваться не только бокс, но и другие виды единоборств – греко-римская борьба, кикбоксинг, джиу-джитсу, тхэквондо, самбо. Для этого имеется все необходимое спортивное оборудование: ринги, ковры, разнообразные тренажеры.
Кроме того, в Центре есть тренажерный зал с зоной для cross-fit и зоной для кардио-тренажеров, а также два массажных кабинета, процедурный кабинет, буфет, тренерские помещения, раздевальные помещения с санузлами.
Занятия будут вести полтора десятка тренеров. Пропускная способность комплекса – до 500 человек в день.
В «Витязе» можно проводить не только тренировки, но и соревнования. Для этого на третьем этаже здания обустроили зал с трибунами, которые вмещают 152 зрителя. Он сможет принимать турниры в том числе всероссийского уровня.
Первые соревнования в «Витязе» начнутся прямо в день открытия. Это будет «Битва Урала» – чемпионат Уральского федерального округа среди мужчин 19-40 лет. Турнир продлится до 30 июня. В нем примут участие более 100 спортсменов из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Победители представят УрФО на чемпионате России.
Напомним, что Свердловская область является родиной многих выдающихся боксеров. Это:
- абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю (Серов),
- олимпийский чемпион 1980 года Шамиль Сабиров (Карпинск),
- олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев (Асбест),
- чемпион мира 1982 года среди любителей Юрий Александров (Каменск-Уральский),
- чемпион мира 1997 года среди любителей Юрий Малетин (Алапаевский район).
С 2018 года бокс является для региона базовым видом спорта. Общая численность свердловчан, занимающихся боксом, составляет 10 140 человек.
В этом году на Среднем Урале запланировано открытие еще одного Дворца бокса – в Талице.