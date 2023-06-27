Здравоохранение здорово привлекает

Профессия медика становится все популярнее среди свердловской молодежи. Фото: Борис Ярков

За четыре первых дня с начала приемной кампании в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) подано в десять раз больше заявлений, чем за аналогичный период годом ранее – это абсолютный рекорд. В УГМУ такой рост популярности профессии медика во многом связывают со стартовавшим в вузе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» «губернаторским» набором. Уже в этом году по инициативе Евгения КУЙВАШЕВА к обучению за счет средств областного бюджета приступят более 230 будущих медиков.

Сотрудники приемной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд поданных в первые дни кампании заявлений. 454 абитуриента приняли решение связать свою жизнь с медициной. В прошлом году за это же время было подано не более сорока заявлений.

Как рассказала «ОГ» ректор УГМУ Ольга Ковтун, высокая активность абитуриентов, выбирающих медицинские специальности, наблюдается уже второй год подряд. Но если ранее в существенной степени это было связано с периодом пандемии, когда авторитет профессии медика в обществе значительно возрос, то в этот раз определяющую роль во многом сыграла инициатива губернатора Евгения Куйвашева, в рамках которой в регионе начала действовать комплексная программа по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами на 2023–2025 годы. Ее цель – привлечь в отрасль здравоохранения свыше 4 тысяч специалистов.

– Наш регион по инициативе главы региона Евгения Куйвашева оплачивает обучение по целевому приему, так называемый губернаторский «набор». В этом году мы примем 140 человек на лечебный факультет, 35 на педиатрический, 5 на стоматологический, 20 на медико-профилактический и 30 человек у нас будет целевиков-ординаторов. Отмечу, что только в восьми медицинских вузах страны есть такие программы. И это реальный механизм, помогающий решить кадровый вопрос в медицинской отрасли, – подчеркнула Ольга Ковтун.

Всего в 2023 году студентами УГМУ станут более двух тысяч будущих врачей и провизоров, что почти на 14% больше, чем в 2022 году. Значительно увеличится прием на лечебно-профилактический факультет: по сравнению с предыдущим годом здесь будет на 155 первокурсников больше. Также возрастет количество бюджетных мест на лечебно-профилактическом, педиатрическом и медико-профилактическом факультетах.

Как отмечают в приемной комиссии, чаще всего абитуриенты хотят стать терапевтами и стоматологами. За три дня на обучение по специальности «лечебное дело» подано 91 заявление, по специальности «педиатрия» – 55 заявлений, по специальности «стоматология» – 47.

Пока в приемную комиссию в основном обращаются абитуриенты, имеющие среднее профессиональное медобразование, а также иностранцы – заявления о приеме уже подали граждане Ирана, Перу, Гаити и Камеруна. Основной поток поступающих в медуниверситете ждут в ближайшие дни, когда выпускники школы получат результаты ЕГЭ.