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Общество
27 июня 2023, 09:20

Двухдневное голосование – в интересах избирателей

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В 2023 году выборы в Свердловской области пройдут 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Эти дни в нашем регионе станут итоговыми для 11 избирательных кампаний.

Решение о двухдневном голосовании избирательная комиссия региона приняла 21 июня. Законодательство предусматривает организацию и проведение голосования на выборах как в однодневном, так и в многодневном формате. Это может быть один, два или три дня подряд, обязательно включая единый день голосования – 10 сентября 2023 года. 

– Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована, – пояснила председатель областной избирательной комиссии Елена Клименко.

Всего на единый день голосования запланировано 11 кампаний, будут избраны 110 депутатов и глав:

– дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13,

– выборы депутатов гордум Екатеринбурга, Качканара, Верхней Пышмы, а также Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района (в последних двух выберут и глав),

– в Белоярском и Каменск-Уральском городских округах запланированы дополнительные выборы в местные думы, вакантны по одному мандату в каж-дом из муниципалитетов.

Вопрос о применении дистанционного электронного голосования избирательной комиссией области еще не рассмот-рен. Как сообщили в облизбиркоме, решение будет принято до конца июня: «согласно принятому плану работы и после опубликования решений о назначении всех сентябрьских выборов в Свердловской области».

Областная газета Свердловской области
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