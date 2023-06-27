Законодательное Собрание – довыборы начались

Фото: Алексей Кунилов

14 июня дан старт избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.

Место депутата в Законодательном собрании нашего региона оказалось вакантным после того, как много лет представлявший в региональном парламенте Ирбитский округ Виктор Шептий в 2022 году ушел на повышение в Совет Федерации. Согласно российскому законодательству, депутат по одномандатному округу должен быть избран на дополнительных выборах.

По состоянию на 1 января 2023 года в округе № 13 зарегистрировано 123 036 избирателей. В дни голосования 9-10 сентября будут задействованы 7 территориальных избирательных комиссий: Байкаловская, Ирбитская, Слободо-Туринская, Таборинская, Тавдинская, Тугулымская районные и Ирбитская городская ТИК. Для избирателей этих муниципальных образований будут работать 183 постоянных УИК.

На момент подготовки материала в областную избирательную комиссию поступили документы только представителя партии «Единая Россия», но политологи прогнозируют, что борьба за освободившееся место в Законодательном собрании после ухода Виктора Шептия будет серьезной.

– Говорить об однозначных фаворитах кампании пока нельзя, выдвижение только началось. Выборы будут интересные и конкурентные, все парламентские партии тоже готовят выдвижение своих кандидатов. По значимости эти выборы не уступают кампании в городскую думу Екатеринбурга, – отметил директор Центра «Аналитик», член Общественной палаты Свердловской области Андрей Мозолин.