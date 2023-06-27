Формируются думы свердловских гор

Выборы 2022. Фото: Павел Ворожцов

В единый день голосования в Свердловской области состоятся выборы и довыборы в думы нескольких муниципалитетов, самые крупные из них – в Екатеринбурге. Численность избирателей в округах, где запланированы выборы в 2023 году, около 1 млн 355 тыс. человек.

На долю столицы Среднего Урала приходится почти 1 млн 120 тыс. избирателей. Выборы здесь в 2023 году пройдут по новой схеме. Городская дума в середине апреля постановила, что отныне 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять – по партийным спискам (а не 50% на 50%, как в прошлом созыве). Исходя из этой схемы, в представительном органе станет на 1 депутата меньше.

По задумке, новая нарезка избирательных округов обяжет избранников быть ближе к народу. Сегодня на каждого из 18 депутатов-одномандатников приходится почти по 60 тысяч избирателей. Если депутатов станет 25, то на каждого придется по меньшему числу избирателей, и появится больше возможностей уделить внимание каждому жителю округа.

В других муниципалитетах таких изменений не намечено. В единый день голосования представителей в думы определят избиратели Качканара, Верхней Пышмы, а также Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района. А в Белоярском и Каменск-Уральском городских округах запланированы дополнительные выборы в местные думы. Здесь избиратели довыберут по одному депутату.

Решение, на выборах в каких именно муниципалитетах будет применено дистанционное электронное голосование, пока не принято. Но в избиркоме отмечают, что это всего лишь одна из форм волеизъявления. Избиратель сможет выбрать: проголосовать дистанционно, прийти на участок или подать заявление для голосования вне помещения (на дому).